Üye Girişi
Haberler

Fahriye Evcen oğlu Keremin yüzünü ilk kez gösterdi

Güncelleme:
Abone Ol

Fahriye Evcen, oğlu Kerem'in yüzünü ilk kez gösterdi ve doğum gününü kutladı. Burak Özçivit ise oğlunun doğum gününü kutladı.

"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM"

Daha önce oğlunun yüzünü emojilerle kapatan Fahriye Eceven, bu kez kural bozdu. İlk kez Kerem'in yüzünü gösteren Evcen, kısa sürede 200 binden fazla beğeni alan gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman... Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum... 18.01.2023.

Fahriye Evcen oğlu Keremin yüzünü ilk kez gösterdi

"BABASININ ASLANI"

Burak Özçivit ise oğlunun doğum gününü, "Kerem'im bugün bir yaşında. Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" mesajıyla kutladı.

Fahriye Evcen oğlu Keremin yüzünü ilk kez gösterdi

"EVDE ÜÇ TANE BURAK ÖZÇİVİT"

Sosyal medya kulanıcıları, minik Kerem'in babası Burak Özçivit'e olan benzerliği karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Burak Özçivit Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Alper Gezeravcı asker mi? Alper Gezeravcı hangi lise, hangi üniversite mezunu? Suriye uzaya gitti mi, uzaya çıkan Suriyeli var mı? Muhammed Ahmed Faris kimdir? Alper Gezeravcı ne zaman dönecek? Astronotlar ne zaman dönecek? Kayseri'de Deprem mi oldu? 19 Ocak Cuma Kayseri'de nerede, kaç büyüklüğünde deprem oldu? 19 Ocak 2024 Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 19 Ocak İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Elektrikler ne zaman gelecek? İstanbul'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Gaziantep'te elektrik kesintisi! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 19 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 19 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 19 Ocak 2024 On Numara çekiliş sonuçları açıklandı! On Numara sonuçları saat kaçta? On Numara CANLI izle! Bugün kazanan numaralar neler? 19 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 22 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 19 Ocak 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 19 Ocak Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? Manisa'da elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı uzay mekiği hızı ne kadar? Spacex kimin? SpaceX uzay yolculuğu ücreti ne kadar? 19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title