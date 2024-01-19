Fahriye Evcen oğlu Keremin yüzünü ilk kez gösterdi

"İYİ Kİ DOĞDUN KALBİM"

Daha önce oğlunun yüzünü emojilerle kapatan Fahriye Eceven, bu kez kural bozdu. İlk kez Kerem'in yüzünü gösteren Evcen, kısa sürede 200 binden fazla beğeni alan gönderisinde şu ifadelere yer verdi:

Bir sene önce bugün bir Kerem doğdu ki; çok yaman... Baktıkça içimi aydınlatan, gülüşüyle aklımı başımdan alan, kokladıkça içimde çiçekler açan, çiçek kokulu oğlum benim. İyi ki doğdun kalbim, iyi ki! Seni çok seviyorum... 18.01.2023.

"BABASININ ASLANI"

Burak Özçivit ise oğlunun doğum gününü, "Kerem'im bugün bir yaşında. Babasının aslanı. Nice senelere canımın içi" mesajıyla kutladı.

"EVDE ÜÇ TANE BURAK ÖZÇİVİT"

Sosyal medya kulanıcıları, minik Kerem'in babası Burak Özçivit'e olan benzerliği karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.