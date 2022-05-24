Ezgi Mola... 'MUSA ORHAN' DAVASINDAN PARA CEZASI ÇIKTI! - Haberler

Başarılı oyuncu Ezgi Mola hakkında geçen yıl Batman'da intihar eden İpek Er'in bıraktığı mektupta kendisine cinsel saldırıda bulunduğunu yazdığı Uzman Çavuş Musa Orhan'a sosyal medyadan hakaret ettiği gerekçesiyle açılan davanın karar duruşması bugün Ankara 31. Asliye Ceza Mahkemesi'nde karara bağlandı.

"SANATÇI OLARAK SESİMİ DUYURDUM"

Duruşmada son sözlerini söyleyen Ezgi Mola, "Sanığı tanımam, bu söylemim tecavüzcülere ve tecavüzcü potansiyeli olan kişileredir.

Benim söylemimden önce yapılan haberleri okuduktan sonra bu adamı tecavüzcü olarak değerlendirdim.

Sert olmayacak şekilde düşüncemi belirttim. Kim olsa aynı tepkiyi gösterirdi.

Sanatçı olarak sesimi duyurdum, herkes gibi tepkimi dile getirdim" dedi.

Kararını açıklayan mahkeme, Mola'ya 'hakaret' suçundan 6 bin 960 lira adli para cezasına hükmetti.

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