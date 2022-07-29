Ezgi Mola... BİR SUÇ DUYURUSU DAHA GELDİ!

Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, savcılığa verdiği dilekçesinde; açılan davada uzlaştırma görüşmelerinde talep edilen para miktarı ile diğer diyalogları açıklayan Ezgi Mola'nın 'gizli kalması gereken bilgilerin açıklanmasını ihlal' suçunu işlediğini belirterek, 5 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılmasını istedi.

'PARA KARŞILIĞI UZLAŞMAYI KABUL ETMEDİM'

Mola, 9 Şubat 2022'de görülen ikinci duruşmasında ise dosyanın uzlaştırmaya gittiğini, uzlaştırmacının kendisini aradığını, tweetin silinmesi ve özür tweeti atılması ile birlikte 50 bin lira talep edildiğini söyledi. Mola, şunları söyledi:

"Bunu kabul etmedim. Daha sonra tekrardan uzlaştırma bürosu beni arayarak, davacı tarafın tweeti silmesi ve özür tweetinden vazgeçtiğini, sadece 50 bin lira verirlerse uzlaşmayı kabul ettiğini söyledi.

Bu durumu da kabul etmedim. Burada ben mi ticari kazanç sağlıyorum? Benim 2002'den bu yana reklam anlaşmalarım var."

Mahkeme, 24 Mayıs 2022'de açıkladığı kararla, Ezgi Mola'ya 'hakaret' suçunu işlediği kanaatiyle 87 gün adli para cezası karşılığı 6 bin 960 lira para cezası verdi.

'UZLAŞTIRMA GÖRÜŞMELERİNE DAİR DETAY VERDİ'

Ezgi Mola'nın yargılama sırasında uzlaştırma görüşmelerine dair detayları paylaştığını ve bunun kanunen suç teşkil ettiğini belirten Musa Orhan'ın avukatı Mehmet Erkan Akkuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Akkuş, savcılığa teslim ettiği dilekçede, "Duruşmalarda İstanbul Barosu tarafından atanmış Kadın Hakları Komisyonu Başkanı bir avukat ve emekli Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) hakimi olduğunu beyan eden bir avukat ve ceza alanında uzman olduğunu söyleyen başka bir avukatı varken; uzlaştırma görüşmelerinin gizli kalması gerektiğini bilmemek ve bunun hatırlatılmaması tarafımızca kabul edilemez" denildi.

TCK'NIN 336'INCI MADDESİ HATIRLATILDI

Dilekçede, uzlaştırma müessesesinin daha etkin yürütülebilmesi, bundan sonraki görüşmelerin ifşa edilmemesi ve tarafların güven içinde kalmaları adına Ezgi Mola'nın cezalandırılması istendi.

Dilekçede ayrıca TCK'nın 336'ncı maddesi hatırlatıldı. Söz konusu maddedeki "Yetkili makamların kanun ve düzenleyici işlemlere göre açıklanmasını yasakladığı ve niteliği bakımından gizli kalması gereken bilgileri açıklayan kimseye 3 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası verilir" hükmüne göre, Ezgi Mola'ya 5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılması gerektiği ifade edildi.