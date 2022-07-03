Evlendiği Mekan Şaşırttı

Türk pop müziğinin duayen ismi merhum Kayahan'ın kızı Beste Açar (47), aradığı aşkı iş insanı Evren Bölek'te buldu. Yaklaşık dört aydır aşk yaşayan ikili, mutluluklarını nikah masasına oturarak taçlandırdı.

Balıkesir Gömeç Belediye Başkanı Mehmet İrem Himam'ın kıydığı nikahta çiftin şahitliklerini iş insanları Cem Güçlü-Yalçın Çelik ve Dr. Tolunay Demirdamar ve Sonnur Kurtuluş yaptı.

KAYAHAN'IN GÖNÜL KÖŞKÜ'NDE DÜNYA EVİNE GİRDİLER

Snob Magazin'in özel haberine göre; Nikahın kıyıldığı mekan ise şaşırttı. Çiftin nikahı Kayahan'ın Gönül Köşkü'nde yapıldı.

Nikah sonrası fotoğraflarını paylaşan ve duygularını ifade eden Beste Açar, "Sonsuza kadar 'evet' dedim. Gelecek olan zamanı geldiğinde sana doğru akıyor. Hiçbir buluşma tesadüf değildir" ifadelerini kullandı.

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