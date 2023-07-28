Evinde ölü bulunan dünyaca ünlü şarkıcı Sinead O'Connor'ın ölüm nedeni otopsi sonrası belli olacak

2018'de Müslüman olduktan sonra adını Şüheda Davitt olarak değiştiren İrlandalı ünlü şarkıcı Sinead O'Connor, 56 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan sanatçının kesin ölüm nedeni, otopsi sonrası belli olacak. Savcılık, cinayet şüphesi olmadığını ve otopsi raporunun açıklanmasının haftalar sürebileceğini belirtti. Sanatçının ani ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu.

2018'de Müslüman olana kadar Sinead O'Connor ismiyle tanınan İrlandalı ünlü şarkıcı Şüheda Davitt, 56 yaşında hayatını kaybetti. Evinde ölü bulunan ünlü şarkıcıya otopsi yapılacağı bildirildi.

Şarıkıcı Sinead O'Connor'ın ölümü ailesi ve sevenlerini yasa boğdu. Dün evinde ölü bulunan İrlandalı şarkıcı Sinead O'Connor ile açıklamada bulunan savcılık, şarkıcının kesin ölüm nedeninin otopsi sonrası belli olacağını söyledi.

Sinead O'Connor ismiyle tanınan, Müslüman olduğunu duyurduktan sonra Şüheda Davitt ismini alan İrlandalı ünlü şarkıcı 56 yaşında hayatını kaybetti. Oğlunun ölümünü kaldıramayan şarkıcının ölüm nedeni ile ilgili cinayetten şüphelenilmezken, şarkıcı için otopsi yapılacağı duyuruldu.

Savcılık, web sitesinde yaptığı açıklamada polis tarafından ölü bulunan şarkıcının ölümünde herhangi bir cinayet şüphesi olmadığını otopsi raporunun açıklanmasının haftalar sürebileceğini söyledi.