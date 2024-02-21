Etkinlik-Sen, Ulusal Etkinlik Haftası'nı kutlamak için başvuruda bulundu

Tüm Etkinlik Sektörü İşveren Sendikası Etkinlik-Sen 2023 yılında Yönetim Kurullarında almış oldukları karar ile İlgili Bakanlıklar ve Mercilere müracaat ederek her yılın son şubat haftasında Etkinlik İşverenleri ve Emekçileri ile kutlamak istediklerini beyan ederek, her yıl Şubat ayının son haftasını Ulusal Etkinlik Haftası ilan etmişlerdi.

Pandemi ve Doğal Afetler sebebiyle sıkıntılı günler geçiren, iş ve kazanç kaybı yaşayan Hizmet Emekçileri ve Etkinlik Sektörünün temsilcilerinin, hatırlandıkları, moral ve motivasyon buldukları, sektör temsilcileri ile bir araya gelebilecekleri bir haftaya ihtiyaç duyduklarını ifade eden Etkinlik-Sen Genel Başkanı Ali Koray Özandaç; "Biz bu haftayı tüm yurtta tüm Etkinlik Sektörü Sivil Toplum Kuruluşları ve Paydaşlarımız ile coşku ile kutlamayı ve geleneksel hale getirmeyi umut ediyoruz." dedi.

ETKİNLİK-SEN İstanbul İl Başkanı Mustafa Bozkurt bu yıl ilk olarak kutlanacak Etkinlik Haftası Programını 26.02.2024 tarihinde Başkent Ankara Anıtkabir'de Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün Mozolesine Çelenk Koyarak Başlatacağız. Haftamızda Tüm Etkinlik-Sen İl Başkanlıklarımız da kendi şehirlerinde de Tören düzenleyerek Haftamızı Kutlamaya başlayacaklar.

Etkinlik ve Hizmet sektöründe çalışan Düğün Salonları ve Etkinlik Mekanı İşletmecileri, Prodüksiyon Firmaları, Menajerlik Ajansları, Organizasyon ve Catering firmaları, Restoran, Cafe, Lokanta ve Otel işletmecisi İşveren ve Çalışan Emekçileri topluluğu, ülke nüfusunda 20 milyon kişiyi etkiliyor.

Tüm bu sektörlerin çatı kuruluşu Etkinlik-Sen olarak, bu büyük topluluğun belirli bir gün ve haftada anılıyor ve hatırlanıyor olmasının çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Problemlerimizin ve beklentilerimizin konuşulduğu, Valiliklerimiz, Belediyelerimiz ve merkezi idarelere sunacağımız projelerin değerlendirildiği böyle bir hafta herkes için çok anlamlı ve faydalı olacak.

Etkinlik-Sen İl Başkanı Mustafa Bozkurt, Etkinlik Haftası vesileyle 27 Şubat 2024 de Kapadokya'da yapacağımız ve 2 gün sürecek ülkemizin her bölgesinden katılacak Etkinlik-Sen İl başkanlarımız ve tüm paydaşlarımız ile gerçekleşecek Etkinlik Haftası Buluşması'na da Etkinlik Sektörü için gayret gösteren tüm STK ve Kuruluş temsilcilerimiz ile bir araya geleceğiz.

Halkımıza iyi ve kötü günlerinde fedakarca hizmet eden, Devletinin ve Halkının her zaman yanında ve destekçisi olan İşletme ve İşverenlerimiz ile çalışanlarımızın hatırlandığı Etkinlik Haftası Kutlamalarına tüm halkımızı davet ediyoruz, dedi.