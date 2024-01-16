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Estetik Operasyonlarda Sünnet Derisi Kullanımı Tartışma Yarattı

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Diyanetin sünnet derisi enjekte edilerek yapılan estetik operasyonlarına karşı çıkmasıyla birlikte estetikçiler sünnet derisi arayışına girdi. Ünlü sanatçı Seda Sayan'ın Alloblast uygulamasını kullanmasıyla birlikte ünlüler de bu trende katıldı. Ancak Diyanet, bu tür operasyonların dinen caiz olmadığını belirtti.

Diyanetin özellikle sünnet derisi enjekte edilerek yapılan bu tarz estetik operasyonların dinen caiz olmadığı belirtildi. Öte yandan yoğun talep üzerine estetikçiler toplu sünnet organizasyonlarının peşine düşerek sünnet derisi arayışına girdiler.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın haberine göre ünlü sanatçı Seda Sayan yüzüne ve vücuduna sünnet derisi enjekte ettirerek genç kalmanın formülünü bulmasının ardından Alloblast uygulaması için ünlüler sıraya girdi.

İlk başta Seda Sayan tarafından kullanılmaya başlanan Alloblast ( sünnet derisi) uygulaması için bir çok ünlü isim estetikçilerin kapısını çalıyor. Aralarında Selen Görgüzel, Seren Serengil gibi ünlülerin de kullandığı uygulama için bir servet ödendiği de öğrenildi.

ESTETİKÇİLER TOPLU SÜNNETLERİN PEŞİNDE

Her bir uygulamada kullanılan enjekte iğne için 400 adet sünnet derisi kullanılması estetikçileri sünnet derisi arayışına soktu. Bir çok estetikçi özellikle Belediyelerin düzenlediği toplu sünnet organizasyondaki sünnet derisine talip oluyor.

DİYANETE SORULDU

Seda Sayan'ın meşhur ettiği sünnet derisi ( Alloblast) uygulamasını Diyanete soran estetik meraklılarının aldığı cevap kadınları üzdü.

Diyanet, dikkat çekmek, daha güzel görünmek, genç kalabilmek amacıyla, yaratılıştan verilmiş olan özellik ve şekillerin değiştirilmesi İslam dininde, fıtratı bozma kabul edildiğini söyledi.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mustafa Barış Seda Sayan Ünlüler Magazin Sağlık Güncel Haberler

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