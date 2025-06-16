Eşref Rüya Setinde Babalar Günü Sürprizi

Eşref Rüya Setinde Babalar Günü Sürprizi
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Kanal D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın çekimlerinde çocuk yıldızlar, Babalar Günü'nde set ekip üyelerine sürpriz yaparak pasta kesip kutlama gerçekleştirdi.

KANAL D'nin fenomen dizisi Eşref Rüya'nın seti, Babalar Günü'nde tatlı bir sürprize sahne oldu. Heyecanla beklenen sezon finali için geri sayıma geçen dizide çekimler devam ederken ekibin çocuk yıldızları, ellerinde pastayla seti ziyaret etti. Yetim Ömer karakteriyle milyonları gözyaşlarına boğan Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu ve Nisan'ın çocukluğunu canlandıran Asmin Hazan Çiftçi, yaptırdıkları pastayla Eşref Rüya'nın babalarının Babalar Günü'nü kutladı.

TATLI JEST EKİBİ DUYGULANDIRDI

Üzerinde 'Eşref Rüya ekibinin Babalar Günü kutlu olsun' yazılı pastayı elleriyle kesip setteki babalara ikram eden Seyhan Kuzey Kıskacıoğlu ve Asmin Hazan Çiftçi'nin jesti ekibi duygulandırdı. Yoğun set programına verilen tatlı ara sonrası genç ikili, dizi ekibiyle fotoğraflar çekip anı ölümsüzleştirdi. Çifti, Özdemir'e olan benzerliğiyle görenleri şaşırtırken oyunculuk performansıyla övgü topluyor. Yer aldığı sahneler sosyal medyada paylaşım rekorları kıran Kıskacıoğlu ise yaşından büyük oyunculuğuyla takdir görüyor.

Tims&B imzalı 'Eşref Rüya', sürprizlerle dolu sezon finaliyle 18 Haziran Çarşamba akşamı Kanal D'de izleyicisiyle buluşacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Magazin
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