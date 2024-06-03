Esra Özmen, kızıyla sınav öncesi hatıra pozu verdi
Çekmeköy Nükte Sözen Ortaokulu'nda sınava giren Tanem'i yalnız bırakmayan Esra Özmen, kızıyla sınav öncesi hatıra pozu vererek anı ölümsüzleştirdi. Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen sevilen şarkıcı, önce kızına moral verip okula uğurladı ardından da aracına binip dua etti.
Çekmeköy Nükte Sözen Ortaokulu'nda sınava giren Tanem'i yalnız bırakmayan Esra Özmen, kızıyla sınav öncesi hatıra pozu vererek anı ölümsüzleştirdi.
Sınava giren tüm öğrencilere başarılar dileyen sevilen şarkıcı, önce kızına moral verip okula uğurladı ardından da aracına binip dua etti.