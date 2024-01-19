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Esra Erol'un Empatiyle Dolu Programı

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Esra Erol, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, hikaye aralarındaki çok özel sohbetleriyle de dikkat çekti. Hafta içi her gün ekranda olan Esra Erol, programın yoğunluğuna rağmen memnuniyetini dile getirdi. Ayrıca, çocukluğundan ve eşiyle olan ilişkisinden de bahsetti. Kadın-erkek ayrımcılığına da değinen Esra Erol, toplumun tüm kesimine hitap etmesine rağmen sadece kadın kuşağı olarak nitelendirilmesini eleştirdi.

Esra Erol, yaşanmış gerçek hikayelerle Empati kurarken, hikaye aralarındaki çok özel sohbetleriyle de dikkat çekti...

Hafta içi her gün ekranda olan Esra Erol, "Varımla yoğumla programda olduğum için çok yorucu. Yıprandım ve yoruldum. Sorunu çözdüysem, bir kaybı bulduysam, bir yarayı sardıysam 'iyi ki bu işi yapıyorum' diyorum" dediğini ifade etti...

ÇOCUKLUĞUMDAN RAZIYIM

Ahmet Mümtaz Taylan'ın duygusal sorusu "Çocukluğundan razı mısın?" a ise: "Çocukluğumdan razıyım. Büyümüş olduğum ev, evin içerisindeki yaşadıklarım, anne ve babamın bana öğretileri, babam memurdu kolay şartlarda büyüyen biri değilim.

Hep okuyan, anlatan, yol gösteren bir babada, hep mücadele eden iyiliği aşılayan bir anneyle yetiştiğim için, ben ikisini de temsil ettiğimi düşünüyorum. Onlardan razıyım, onlar da benden razı olsun..." diyerek cevap verdi.

ALİ'YE BOYU POSU İÇİN DEĞİL, İYİ İNSAN OLDUĞU İÇİN AŞIK OLDUM

Esra Erol, eşi Ali Özbir'le olan ilişkisi ve aşkı için de "İyi bir insan olduğu için aşık oldum, erdemli ve vicdanlı olduğu için aşık oldum; boyu posu kim olduğu değildi önemli olan...

İyi bir insandı karşımdaki, çünkü ben iyi insanları severim. Bence bu dünyadaki diğer savaşcımı buldum" dedi.

KADINLA ERKEK ARASINDA ÇOK BÜYÜK AYRIMCILIK VAR

KADIN KUŞAĞI DEMELERİ BİLE AYRIMCILIK

"Esra Erol, kadın erkek arasındaki ayrımcılığa da şu sözlerle değindi: "Bir kadının yaptığı işle bir erkeğin yapmış olduğu iş arasında büyük ayrımcılık var. Kadın kuşağı denmesi bile bu ayrımcılığı gösteriyor. Toplumun tüm kesimine hitap ediyorsunuz ama bu kadın kuşağı olarak nitelendiriliyor."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Ahmet Mümtaz Taylan Esra Erol Ünlüler Televizyon Magazin Yaşam Güncel Haberler

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