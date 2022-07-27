Esra Dermancıoğlu... YENİ ESTETİK YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI! - Haberler

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Esra Dermancıoğlu... YENİ ESTETİK YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI!

Esra Dermancıoğlu... YENİ ESTETİK YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI!

'Fatmagül'ün Suçu Ne?' dizisinde canlandırdığı 'Mukaddes yenge' rolü ile hafızalara kazınan oyuncu Esra Dermancıoğlu, Instagram hesabından yüzüne fön makinesi tuttuğu videoyu yayınlayarak "Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız öyle kalıyor olabilirsiniz" dedi.

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Esra Dermancıoğlu sık sık eğlenceli paylaşımlarda bulunduğu Instagram hesabından bu kez yüzüne fön makinesi tuttuğu bir videoyu yayınladı.

"Çocuklar şimdi saçlarımı kuruturken fark ettim. Estetiğe çok para veremeyen varsa, bunu uzun süre yaparsanız, öyle kalıyor olabilirsiniz" diyen Dermancıoğlu'nun paylaşımına binlerce beğeni ve yorum geldi.

Yaptırdığı estetik operasyonlarla çok konuşulan Seda Sayan da Dermancıoğlu'nun paylaşımına "Seviyorum seni" yorumunu yaptı.

Esra Dermancıoğlu... YENİ ESTETİK YÖNTEMİNİ PAYLAŞTI!

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