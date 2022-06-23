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Esma Er Single Öncesi Moral Depoladı

Snob Magazin - Magazin
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Esma Er Single Öncesi Moral Depoladı

"Bi'tek Aşk" adlı single çalışmasıyla adından söz ettiren Esma Er, hareketli geçireceği yaz sezonu öncesi tatilini yaptı.

"Covers" projesinde Tarkan imzalı "Gitme" şarkısını yorumlayan Esma Er, bu şarkının yayınlanmasından sonra bir İngilizce şarkı sürpriziyle geliyor. Bu yaz Çeşme ve Bodrum'da sahne alacak Esma Er, yoğun tempo öncesi Bodrum'da moral depoladı.

Esma Er, mayolu pozlarını, "Sadece ses değil, fizik de dünya çapında" mesajıyla yayınladı.

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