Esma Er: Sahnelerde Görüntü Var Ses Yok

Sahnelerde 15. Yılını geride bırakan Esma Er, özellikle pop dünyasında yaşanan kıyafet savaşlarına çarpıcı bir yorum getirdi. Er, "Sahnelerde şu sıra görüntü var ama ses yok" derken sesin değersizleştirildiği bir dönem yaşadıklarını savundu. Esma Er, "İnsanların sahneye çıkabilmeleri için seslerinin olması gerektiği unutuldu. Bu işi yıllarca yapabilmek için sesinizin olması gerekli. Bazı şarkıcıların canlı sahnesinde kendinden çok vokalistleri şarkı söylüyor. Vokaliste şarkı söyletmek hem ayıp, hem de adaletsiz. Sahne ücretinin 10 katını şarkıcı geçinenler, sadece 1 katını vokalistler alıyor ama sahnede solistten çok vokalistin sesini duyuyoruz" dedi.

"CEM YILMAZ'A CESARET VERDİM"

2015 yılında Cem Yılmaz'la yaşadığı birliktelikle ilgili sorulara da yanıt veren Esma Er, "Çok güzel anılarımın olduğu bir dönemdi. Üzerinden zaman geçti. Medyada 'aşk yaşıyorlar' diye haber çıktığında yeni tanışmıştık, 1 yıl beraberlik yaşadık" dedi.

Cem Yılmaz'ın kendisiyle olan beraberliği sonrası çapkınlıkta hız kazandığını söylerken, "Cem'e cesaret verdim demek ki. Şaka bir yana şu anda da bir ilişkisi var ve ona çok yakışıyor. Cem Yılmaz'a ne yapsa yakışıyor" dedi.

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