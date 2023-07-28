Eşlerin Şaka Girişimi Polislerle Karıştı

Burcu, Leman, Jale ve Çiçek eşleri Mesut, Kudret, Paşa ve Mustafa'ya aynı kıyafetleri giydirip alışveriş merkezinde şaka yaparlar. Ancak kıyafetleri polisler tarafından aranan suçluların kıyafetlerine benzediği için işler karışır. Polisler tarafından sorgulanan erkekler korkuyla yaptıkları kaçamakları anlatmaya başlar. Mustafa ve sevgilisi Jale, Feridun ve sevgilisi Yeter ile trafikte yol verme tartışmasına girer. İki tarafın arabaları çakarlıdır ve birbirlerini tanıdıklarıyla tehdit ederler. Yol verme tartışmasına çakarlı Hüseyin de katılır. Polis Kudret gelir ama kimin tanıdığı daha yüksek makamda bir türlü karar veremeyince Yargıç Leman gelip herkesin cezasını keser. Bahadır, arkadaşı Paşa'yı çalıştığı yerde işe sokar. Paşa, Trabzonlu patron İsmail'in taklidini yaparken yakalanınca paçayı kurtarmak için Trabzonluyum yalanını söyler. İsmail, Paşa'yı çok sever. Trabzonlu Tufan gelip Paşa'nın foyasını ortaya çıkarınca Paşa'nın işi tehlikeye düşer. Kurnaz bir esnaf olan Mesut, gelen müşterileri kandırıp insanlara ihtiyaçları olmayan şeyleri de satar. Mesut'un dükkanına gelen Jale ve Mesut doğacak çocuklarına kardeş bulmakla kalmaz, Jale için kadın doğum doktoru bile ayarlar. Çiçek, nişanlısı Feridun'u börülce müzesine götürür. Müzede normal eşyalar vardır. Feridun müzeyi saçma bulduğunu anlatmaya çalışsa da Çiçek kabul etmez. Çiçek'in müze hakkındaki gerçeği kabullenmesi ise biraz zaman alır. Ercüment, Ozan, Mustafa ve Hayati kadınlarla tanışma konusunda farklı yöntemleri olan Hüseyin'in kursuna giderler. Hüseyin yöntemlerini anlattıktan sonra Ozan, Mustafa ve Hayati bu yöntemleri uygulamaya başlar. Yarışma programına katılan aileler hiçbir soruya cevap veremedikleri için programın sunucusu Mesut daha fazla dayanamaz. Kimse büyük ödülü kazanamayınca program sonlanır.

Burcu, Leman, Jale ve Çiçek eşleri Mesut, Kudret, Paşa ve Mustafa'ya aynı kıyafetleri giydirip alışveriş merkezinde şaka yaparlar. Ancak kıyafetleri polisler tarafından aranan suçluların kıyafetlerine benzediği için işler karışır.

Polisler tarafından sorgulanan erkekler korkuyla yaptıkları kaçamakları anlatmaya başlar.

Mustafa ve sevgilisi Jale, Feridun ve sevgilisi Yeter ile trafikte yol verme tartışmasına girer. İki tarafın arabaları çakarlıdır ve birbirlerini tanıdıklarıyla tehdit ederler.

Yol verme tartışmasına çakarlı Hüseyin de katılır. Polis Kudret gelir ama kimin tanıdığı daha yüksek makamda bir türlü karar veremeyince Yargıç Leman gelip herkesin cezasını keser.

Bahadır, arkadaşı Paşa'yı çalıştığı yerde işe sokar. Paşa, Trabzonlu patron İsmail'in taklidini yaparken yakalanınca paçayı kurtarmak için Trabzonluyum yalanını söyler.

İsmail, Paşa'yı çok sever. Trabzonlu Tufan gelip Paşa'nın foyasını ortaya çıkarınca Paşa'nın işi tehlikeye düşer.

Kurnaz bir esnaf olan Mesut, gelen müşterileri kandırıp insanlara ihtiyaçları olmayan şeyleri de satar. Mesut'un dükkanına gelen Jale ve Mesut doğacak çocuklarına kardeş bulmakla kalmaz, Jale için kadın doğum doktoru bile ayarlar.

Çiçek, nişanlısı Feridun'u börülce müzesine götürür. Müzede normal eşyalar vardır. Feridun müzeyi saçma bulduğunu anlatmaya çalışsa da Çiçek kabul etmez. Çiçek'in müze hakkındaki gerçeği kabullenmesi ise biraz zaman alır.

Ercüment, Ozan, Mustafa ve Hayati kadınlarla tanışma konusunda farklı yöntemleri olan Hüseyin'in kursuna giderler. Hüseyin yöntemlerini anlattıktan sonra Ozan, Mustafa ve Hayati bu yöntemleri uygulamaya başlar.

Yarışma programına katılan aileler hiçbir soruya cevap veremedikleri için programın sunucusu Mesut daha fazla dayanamaz. Kimse büyük ödülü kazanamayınca program sonlanır.