Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti - Haberler

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Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti

Haberler.com - Ecem Altan - Magazin
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Başarılı voleybolcu Ebrar Karakurt, voleybolcu Tuğba Şenoğlu'nun nişan törenine katıldı. Törene sevgilisi olmadan giden Karakurt'un arkadaşlarının aksine siyah tişört ve pantolonla gitmesi dikkat çekti.

Performansıyla hafızalara kazınan ve Mayıs 2021'de İtalya Kadınlar Voleybol Ligi takımlarından Igor Gorgonzola Novara'ya transfer olan Ebrar Karakurt, özel hayatıyla gündemden düşmüyor. Karakurt, dün akşam VakıfBank ve A Kadın Milli Takımımızın yıldız oyuncusu Tuğba Şenoğlu ve Burhan İvegin'in nişan törenine katıldı.

TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

Geçtiğimiz haftalarda oyuncu İrem Tuncer ile yeni bir aşk yelken açan Ebrar Karakurt, nişan törenine yalnız katılmayı tercih etti. Pembe saçları ve tarzıyla her daim adından söz ettirmeyi başaran Karakurt, nişan törenine giderken de kıyafet tercihlerinden ödün vermedi. Karakurt, takım arkadaşlarının aksine törene siyah tişört ve pantolon ile katıldı.

İşte Ebrar Karakurt'un nişandan kareleri...

Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti

Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti

Eski takım arkadaşının nişan törenine katılan Ebrar Karakurt, tarzıyla dikkat çekti

Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu Haberler.com - Magazin

Ebrar Karakurt, Instagram, Magazin, Haberler

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Yorumlar (1)

vay:

hemcinsiyle sevgilisi olması dikkat çekmedi de kıyafeti mi dikkat çektiİ?

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