Eski Manken ve Sunucu Kızıyla İlgili İddialarda Bulundu

Eski manken ve sunucu, sosyal medya platformu X üzerinden kızıyla ilgili bir paylaşım yaptı.

Akkaya, 1997 senesinde "son derece yanlış bir baba seçimi ile hamile kalıp, hayatının kabusa döndüğünü" söyledi.

"ANNE OLMAK BU DEĞİL, OLMAMALI"

Eski eşini "bir ruh hastası" diye anan Akkaya, kızı için verdiği velayet savaşının bir ömür sürdüğünü ifade etti ve mesajının devamında şu iddialarını dile getirdi:

- "Az önce 16 senedir resmen tek başıma baktığım kızımın benden ısrarla sakladığı telefonunu ele geçirdim. benden habersiz yurtdışı planları ve fazlasını bulmam neticesinde telefona el koydum.

- Fiziken bana saldırması yetmediği gibi beni 1.5 saat balkona kitledi. Komşuların ve güvenliğin ricaları karşılıksız kalınca 3 kez 112'yi aramam neticesinde kurtarıldım.

- Polislere de karşı çıkan sonrasında birde hızını alamayıp bana itibar suikasti yapan bu ruh haline, ergenliğin arkasına saklanmasına izin vermeyeceğim. Biz nerede hata yaptık biliyor musunuz? Kontrolsüzce severek. Anne olmak bu değil ve olmamalı. Allah tüm annelere sabır versin."

"BENİ DÖVDÜ DİYEREK İTİBAR SUİKASTİNE GEÇTİ"

Bir sonraki mesajında gelen bazı yorumlara tepki gösteren Akkaya, şu ifadeleri kullandı:

"Beni saatlerce balkona kitleyen kızım, polisleri aramaya cesaret edemez derken aramam neticesinde gelen ekiplere çıkardığı zorluk yetmedi bir de beni dövdü diyerek itibar suikastine geçti. Ben bu hayatı, birileri üstünde tepinsin diye inşa etmedim. Bilip bilmeden bu hayatı yorum yapmayın."

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