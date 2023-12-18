Üye Girişi
Haberler

Esengül'ün mirasçıları ile miras davası açılıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Yıllar sonra ortaya çıkan kızının Esengül'ün mirasçıları ile de miras davası açmayı hazırlandığı bildirildi. Ünlü şarkıcının kızının mahkemeye başvurduğu ve Esengül'ün mezarının açılıp açılmayacağı konusunda karar bekleniyor.

Yıllar sonra ortaya çıkan kızının Esengül'ün mirasçıları ile de miras davası açmayı hazırlandığı da bildirildi.

DurakMedya'dan Mustafa Barış Durak'ın özel haberine göre unutulmaz eser Taht Kurmuşsun Kalbime şarkısı ile altın plak kazanan şarkıcı Esengül'ün yıllar sonra bir kızı ortaya çıktığı iddia edildi. 18 Nisan 1979'da İstanbul'da şaibeli bir trafik kazasıyla hayatını kaybeden Esengül'ün kızıyım diyen bir kişinin önce dedektif tutup sonra mahkemeye başvurduğu öğrenildi. Yayımlanan plakları satış rekorları kıran şarkıcının ailesine ulaşan şimdilerde 50'li yaşlarda olan kişinin mahkemeden Esengül'ün mezarının açılıp açılmayacağı konusunda nasıl bir karar çıkacağı büyük merak konusu oldu.

İŞTE YILLAR SONRA ORTAYA ÇIKAN ESENGÜL'ÜN KIZI

DurakMedya ünlü şarkıcı Esengül'ün kızıyım diyen kadının fotoğrafına ulaştı. İşte Esengül'ün kızı iddiasında bulunan kişinin fotoğrafı.

esengul-kizi-selma.jpg

25 YAŞINDA ÖLMÜŞTÜ

Ünlü şarkıcı iş adamı Faruk Özfıratlı ile birlikte 19 Nisan 1979 tarihinde Ataköy, Bakırköy'de trafik kazası sonucu öldü. Kazanın bir mafya hesaplaşması olduğuna ilişkin kamuoyunda yankı bulmasının ardından cinayet masası olayı sorguladı, ancak resmi kayıtlarda kazanın aşırı alkol ve hızdan olduğuna hükmedilmişti.

METİN AKPINAR'IN YILLAR SONRA İKİ KIZI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Tiyatro ve sinema sanatçısı Metin Akpınar'ın evlilik dışı ilişkiden iki kız babası olduğu ortaya çıkmıştı İkizlerden biri olan Duygu Nebioğlu, Metin Akpınar hakkında babalık davası açmış DNA testlerini de dikkate alan mahkeme Duygu Nebioğlu'nun Metin Akpınar'ın kızı olduğunu karara bağlamıştı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Mustafa Barış Metin Akpınar Esengül Haberler

Bakmadan Geçme

Resmi Gazete Atama Kararları! Bugünün (18 Aralık) kararları neler? 2724 sayılı Resmi Gazete yeni düzenleme! AZ ÖNCE DEPREM NEREDE OLDU SON DAKİKA! AFAD Kandilli Rasathanesi son depremler 18 Aralık listesi! Yalova'da deprem mi oldu? Az önce Yalova'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün Yalova'da deprem mi oldu? İstanbul'da deprem mi oldu? Az önce İstanbul'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? La Liga maçları hangi kanalda? İspanya Ligi maçları hangi kanalda yayınlanıyor 2023? Real Madrid - Villarreal maçı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid - Villarreal maçı ne zaman? Lazio - Inter maçı hangi kanalda, saat kaçta? Lazio - Inter maçı ne zaman? Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? Bayern Münih - Stuttgart maçı ne zaman? Organ bağışı caiz mi? Diyanete göre Organ bağışı günah mı, helal mi? Kızılcık Şerbeti son bölüm İZLE! Show TV Kızılcık Şerbeti 43. Bölüm HD izleme linki var mı? Turistik Doğu Ekspresi ne kadar? Doğu Ekspresi ücreti kaç TL, kaç para? Turistik Doğu Ekspresi ücreti 2023-2024 Doğu Ekspresi kaç gün sürüyor? Doğu Ekspresi bilet fiyatları ne kadar 2024? Doğu Ekspresi seferi kaç saate tamamlanıyor? Arda Güler Villarreal maçında oynayacak mı? Real Madrid – Villarreal maçında Arda Güler kadroda var mı? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Beko - Türk Telekom Basket maçı ne zaman? Hudutsuz Sevda son fragman İZLE! Hudutsuz Sevda 13. bölüm fragmanı yayınlandı mı?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title