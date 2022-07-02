Erzincanlılar Mustafa Yıldızdoğan konseriyle coştu Erzincanlılar Mustafa Yıldızdoğan konseriyle coştu Erzincan'da sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, söylediği türkülerle hayranlarını hem duygulandırdı hem de coşturdu. Erzincanlılar Mustafa Yıldızdoğan konseriyle coştu ERZİNCAN - Erzincan'da sahne alan ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, söylediği türkülerle hayranlarını hem duygulandırdı hem de coşturdu. Erzincan'da konser veren ünlü sanatçı Mustafa Yıldızdoğan, türküleriyle Erzincanlılara müzik ziyafeti yaşattı. Gerçekleştirilen konserde ünlü sanatçı Yıldızdoğan, vatandaşlara unutulmaz bir gece yaşattı. Sevilen birçok eserini seslendirdiği konser boyunca, alanı dolduran binlerce Yıldızdoğan hayranı türkülere eşlik etti. Zaman zaman duygulanan zaman zaman da coşkuyla konserde eğlenen vatandaşlar gerçekleştirilen konsere yoğun ilgi gösterdi. İhlas Haber Ajansı / Emin Ferhat Sevilir - Magazin Yerel Magazin Haberler

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