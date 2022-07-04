Erzincan Kapadokya'yı aratmadı Erzincan Kapadokya'yı aratmadı Erzincan'da sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde sıcak hava balon turu ile "Color Fest" (Boya festivali) etkinliği yapıldı. Erzincan Kapadokya'yı aratmadı ERZİNCAN - Erzincan'da sanatsal ve kültürel etkinliklerin gerçekleştirildiği festivalde sıcak hava balon turu ile "Color Fest" (Boya festivali) etkinliği yapıldı. Erzincan Kapadokya'yı aratmadı. Ekşisu mesire alanında düzenlenen etkinlikte, sıcak hava balonları, paramotor, motor ve yamaç paraşütü gösterilerinin yanı sıra boya festivali gerçekleştirildi. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı festivalde alanda katılımcılara kırmızı ve beyaz boya dağıtıldı. Organik toz boyaları birbirine atan yüzlerce katılımcı, müzik eşliğinde doyasıya eğlenceli gün geçirdi. İhlas Haber Ajansı / Ahmet Akbuğa - Magazin Yerel Magazin Haberler

Haberler ›› Magazin ›› Erzincan Kapadokya'yı aratmadı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.