Ertuğrul Özkök... HAMSİ Mİ BUĞDAY MI HANGİ COĞRAFYA?

Ertuğrul Özkök'ün Tansu'ya Mektuplar'ı devam ediyor.

Ertuğrul Özkök, Cüneyt Özdemir ile Aleyna Tilki arasında yaşanan tartışmayı özetleyerek Aleyna Tilki'yi savundu.

Ertuğrul Özkök şunları yazdı:

Türk "Yerleşik kültürünün" yaşayan en büyük temsilcisi Doğan Hızlan bir pop müzik sanatçısı ile ilgili belki de tek yazısını Tarkan üzerine yazdı.

Daha doğrusu Tarkan'ın "Kıl Oldum" şarkısı üzerineydi.

Doğan Bey bir dil tutkunu olarak tabiatıyla "Kıl oldum" deyimine fena halde takılmıştı.

DOĞAN HIZLAN'LA TEK POLEMİĞİM

Ben de Doğan Hızlan'la hayatımın tek polemiğini işte o yazı üzerine yaşadım.

Demiştim ki;

"Doğan Bey bu yeni bir kültür. Bu sokağın yeni dili. Sizin bu dili anlamanız, beğenmeniz ne mümkün, ne de gereklidir…"

O günkü kehanetim şuydu:

Tarkan büyük bir popstar olacak.

Yıl 1992'ydi ve "Kıl Oldum" Tarkan'ın çıkış şarkısıydı.

Bırakın popstar'ı bir süperstar oldu…

CÜNEYT ÖZDEMİR'E GÖRE ALEYNA TİLKİ COĞRAFYASI

Aradan 30 yıl geçti ve dün itibariyle yeni bir popstar tartışmamız oldu…

Konu Aleyna Tilki'nin yeni şarkısı"Take It Or Leave It…"

Ve onun klibi…

Klip üç gün içinde 3 milyon insan tarafından seyredildi ve aynı anda tartışma başladı.

Ama bu tartışmaya damgasını vuran Cüneyt Özdemir'in şu tweeti oldu.

"Aleyna Tilki'nin son klibini izleyince Türkiye'de kariyeri yönetilemeyen sanatçıların düştüğü hazin duruma üzüldüm.iyi bir ses, berbat bir şarkı, beter bir klip! Coğrafya herkes için kaderdir!"

Böylece biz Türklerin çok sevdiği, nereden geldiği tam belli olmamakla birlikte İbn-iHaldun'a maledilen "Coğrafya kaderdir" lafı yine gündeme geldi.

HAMSİ Mİ BUĞDAY MI HANGİ COĞRAFYA

Tartışma o ifadeye gelince Aleyna Tilki de müthiş bir zekayla cevabını verdi:

"Özdemir'e bakınca, yurt dışında yaşasa da yeteneklerini yeteri kadar geliştiremediği için kendinden gençlere karşı girdiği kompleksi görüyorum.

Coğrafya kaderdir deyip insanların potansiyelini limitlemeyin artık!

Bilgili biri ama bilge değil. Bilgelik kaderdir, herkeste olmaz.."

Tabi iş pop kültüre gelince bir pop sosyolog olarak kendimi tutamadım ve ben de balıklama daldım.

Coğrafya kader midir?

Kader olduğuna mı inanıyoruz…

İyi öyleyse Aleyna Tilki'nin kaderi neymiş?

Anne Trabzonlu…

Baba Konyalı…

Kaderi hangisi belirledi?

Hamsi mi buğday mı…

Deniz mi, İç Anadolu mu…

ALEYNA'NIN ALIN YAZISINA MANGA'YI KİM YAZDI

O klipte bir yenilik var. Tarantino'nun "Kill Bill" filminde de gördüğümüz bir manga çizgisi…

Japon kültürü yani…

Peki o klipte dan eden bu şahane genç kızın alnına "Mangayı" kim yazdı şimdi…

İlk çıkış şarkısı "Sen Olsan Bari'den" beri hep aynı şeyi söylüyorum.

Bu kız bir devrimci…

Bu kızda doğuştan bir starlık kabiliyeti var…

Cüneyt'e hiç katılmıyorum. Tam aksine markasını ve kariyerini harika yönetiyor.

Bu klibe gelince…

Neymiş Britney Spears taklidiymiş..

Ne fark eder…

Bu yıl Grammy'de yılın şarkısı ödülünü alan "Leave The Door Open" şarkısına bir bakın…

O şarkıyı söyleyen Bruno Mars, Andersen Paak ve Silk Sonic'in çıkardığı yeni harika albüm "An Evening With Silk Sonic'e" bakın…

Özellikle "Skate" adlı şarkı, 1970'lerin "Philedelphia Sound" denilen müzik akımının neredeyse birebir taklidi…

Ama tam bir vintage…

535 MİLYON KEZ GÖRÜNTÜLENDİ

Aslında Aleyna Tilki bu kliple, ilk çıkış klibine döndü…Yani kendi kendine…

Hatırlardınız mı o klibi…

Hani Harley motosikletler üzerinde şarkı söylediği görüntüler…

"Cevapsız Çınlama" adlı klibi bugüne kadar Youtube'da 535 milyon kere görüntülendi…

Ama bu defaki klipte büyük bir yenilik vardı.

Bir Japon manga çizgisi…

Çok modern yani…

Çok cesur…

Çok provokatif…

CÜNEYT'İN TWEETİNDEKİ İKİ EKSİK KELİME

Yani diyeceğim,

Sevgili Cüneyt, elbette şarkıyı ve klibi hiç sevmemek hakkındır.

Ama bu ifadede iki kelime eksik…

"Bana göre…"

Öyle deseydin hiç mesele yoktu.

Ben de derdim ki, "Bana göre de çok modern ve çok güzel…"

Cyndi Lauper 1983 yılında "Girls Just Want To Have Fun" şarkısını çıkardığı zaman, Amerikan yerleşik kültürünün ağır abileri de bir güzel girişmişti ona…

1983-2022….

29 yıl…Kızlar hala bir araya geldiklerinde söylüyor o şahane şarkıyı…

Yani arkadaşım…

Bırak kızma Aleyna'ya…

Tıpkı Cyndi Lauper'ın şarkısındaki gibi…

"Kızlar sadece eğlenmek istiyor…"