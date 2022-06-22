Bülent Ersoy... ZEHİR ZEMBEREK 'MEZAR' AÇIKLAMASI!

Mehmet Ali Erbil... 8 YIL 10 AYA KADAR HAPSİ İSTENDİ! Erşan Kuneri... MHP GENEL BAŞKANI DEVLET BAHÇELİ'NİN DE HEDEFİNDE! Komedyen Cem Yılmaz'ın senaristliğini ve yönetmenliğini yaptığı, aynı zamanda başrol olduğu 'Erşan Kuneri' dizisi sosyal medyada yeniden gündem oldu. Erşan Kuneri'nin gündem olmasının sebebi ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin grup toplantısında digital kanal dizilerini hedef alarak söylediği sözler... MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli grup toplantısında bir digital kanalın dizilerine değindi. Bahçeli konuşmasında "Netflix'de küfür ve en seviyesiz esprilerin yer aldığı, şarlatanlıktan öte bir meziyeti olmayan sözde komedyenlerin rol aldığı diziler artık haddi aşmıştır" deyince, Cem Yılmaz'ın yazıp, yönettiği ve başrolünde oynadığı Erşan Kuneri adlı dizi sosyal medyada gündem oldu. Magazinkolik / Magazin Magazin Haberler

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