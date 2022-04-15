Erol Köse... 'BU GÖRDÜĞÜM ALEYNA TİLKİ' NİN ÇARESİZLİĞİDİR!'

Dünyaca ünlü bir star olmak için yıllardır uğraşan Aleyna Tilki şarkılarından ziyade şu sıralar cüretkar pozları ve yeni klibiyle gündemi meşgul ediyor.

Aleyna Tilki son klibinde bir motorun arkasında ilerlediği sırada eteğini çıkardığı ve iç çamaşırlarıyla kaldığı görülüyor.

Tilki'nin klipteki resmen soyunduğu iddialı anları sosyal medyada gündem olunca Al Sana Haber'in de gündemine oturdu.

Masa yorumcularından ünlü prodüktör Erol Köse ise Aleyna Tilki'yi topa tuttu.

Tayyar Işıksaçan "Bu işlerde yani kliplerde erotizmi ön plana çıkartan ve bunu en akıllıca yapan adam var masada. Söyleyeceklerinin altını çizmek lazım" dedi.

Bunun üzerine Erol Köse; "Ama bu vasıflarıma rağmen çok üzülerek izledim.

1970'lerde Türk Sineması neden bitmiştir? Porno furyası başladı diye bitmiştir.

Bu klibe de çaresiz kalan bir acıma hissiyle baktım.

"DONUNU GÖSTERMEK ZORUNDA KALDIYSA KARİYERİ BİTMİŞTİR"

Aleyna Tilki cümle aleme Ramazan günü donunu göstermek zorunda kaldıysa kariyeri yerle bir olmuştur.

Ki öyle olmuştur. İngilizce 3 single yapmıştır. Hiç biri tutmamıştır.

Daha önce bu kızımızın 100 milyonlarca dinlenmiş klipleri, patlamış şarkıları vardır.

Ama ingilizce sevdasına son 3 yıl ve birazda ekibini dinlemeyip 'ben oldum artık' havasına girince yerle bir olmuştur.

Ve söz dinlememektedir. Ne menajerini ne de basın danışmanını dinlememektedir.

Ben her şeyi bilirim deyince işte bildiğin bu.

"BU GÖRDÜĞÜM ALEYNA TİLKİ' NİN ÇARESİZLİĞİDİR"

Şimdi bu şuraya geliyor 'İşte Gülşen o kadar açtıysa ben daha ilerisine giderim.

Güzelim bir sonraki etabınızı zaten ahlak polisi huzurunda yapacaksınız. Bu ne ya?

Bakın erotizm ile pornografi birbirinden farklıdır. Bu çiğ. Türk gençleri senin donunu niye görsün ya?

Bu kostüm falan değil bu don kardeşim. Bu gördüğüm Aleyna Tilki'nin çaresizliğidir" dedi.

Moderatör Gökay Kalaycıoğlu ise "Ama bu kız 22 yaşında Erol abi. Hata yapma ya da yaptığı bir şeyin tutmama hakkı olmamalı mı?" diye sorunca Köse;

"Tartıştığımız bu değil ki? Herkes hata yapıyor. Ben de yapıyorum.

Sen de yapıyorsun" dedi. Kalaycıoğlu "Tutmadı ve tutmadığı içinde çıkartıyor ve açılıyor diyorsun" diye yorum yapınca Erol Köse; "Yo yo bu üzücü bir durum" dedi.

Başak Çokan ise "Valla hayır, Aleyna Tilki bu ülkede genç neslin içinden çıkmış sesi güzel olan biridir.

O yüzden yaptığı şeyi teşhircilik olarak değerlendirmiyorum.

Aleyna Tilki'ye gelene kadar bu ülkede yarışmalardan çıkıp da gayri meşru hayatlar içinde olup sosyal medyadan desteklediğimiz çok fazla da kızımız var.

Bu kızımız bunu klibinde yapıyor. Onların hiçbir vasfı olmadığı halde sosyal medyada soyunup dökünüyorlar" dedi.

Bunun üzerine Erol Köse "Ben bu işin feriştahını yapmış adamım.

Ama orada bile ışık oyunları ve estetik değerler var.

Bakın kaliteyle çiğlik arasında bir çekim farkı vardır.

Aleyna Tilki'nin markasına yakışmayacak ucuzlukta bir klip" diye yorumladı.

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