Erol Evgin... YENİ YAŞINI SAHNEDE

"İyi ki doğdun Erol Evgin"

Sahnesini "Söyle Canım" isimli şarkısıyla açan Evgin, şarkısının bitiminde orkestrasının sürpriz olarak çaldığı doğum günü şarkısı ve izleyenlerin hep bir ağızdan söylediği "İyi ki doğdun Erol Evgin" sözleriyle, yeni yaşını sahnede kutladı.

"Sfenks tanıdı beni"

Sevenlerine teşekkür eden sanatçı; "Yeni yaşıma hayatta en sevdiğim işi yaparak, şarkı söyleyerek giriyorum ve sizlerle birlikte, ne mutlu bana..

Kaç yaşıma girdiğimi söylemeyeyim; ama fikir vermesi açısından geçen yıl Mısır'a gitmiştim, piramitler falan gezerken Sfenks tanıdı beni 'Erol Ağabey, biz senin şarkılarınla büyüdük' dedi" sözleriyle, izleyenlere eğlenceli dakikalar yaşattı.