Denizli haber: Merkezefendi Belediyesi'nden Sünnet Şenliği

Edinilen Denizli gelişmesine göre Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen ‘Toplu Sünnet Etkinliği’ kapsamında sünnet olan 200 çocuk için 11 Ağustos Perşembe günü sünnet şöleni düzenlenecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, “Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz” dedi.

Merkezefendi Belediyesi tarafından ikinci kez düzenlenen 'Toplu Sünnet Etkinliği' kapsamında sünnet olan 200 çocuk için 11 Ağustos Perşembe günü sünnet şöleni düzenlenecek. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz" dedi.

Merkezefendi Belediyesi, ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ediyor. Bu kapsamda düzenlenen toplu sünnet etkinliği ile dar gelirli ailelerin 6 yaş ve üzeri erkek çocuklarının sünnet işlemleri, uzman doktorlar tarafından modern cerrahi yöntemler kullanılarak ücretsiz olarak tamamlandı. Sünnet olan 200 çocuk için 11 Ağustos Perşembe günü saat 20.30'da Bereketler Toplantı ve Sergi Salonu'nda sünnet şöleni düzenlenecek. Merkezefendili minikler, Merkezefendi Belediyesi tarafından kendilerine hediye edilen sünnet kıyafetleri ile programa katılacak.

"ÇOCUKLARIMIZ İÇİN ÇALIŞMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

Sünnet etkinliğinin geleneksel hale geleceğini belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Düzenlediğimiz bu özel etkinlikte 200 çocuğumuzu sünnet ettirerek bu mutlu günlerini paylaşmaktan ve sıcak bir organizasyonda bir araya gelmekten dolayı mutluluk duyuyoruz. Ekonomik zorluk çeken ailelerimizin yanlarında olmak, onlara destek olmak amacıyla bu hizmetimizi gerçekleştiriyoruz. Çocuklar her annenin, her babanın en kıymetlisi, en değerlisi. Bizler de geleceğimiz olan çocuklarımıza bu değeri ve kıymeti hissettirmek istiyoruz. Onlar için çalışıyoruz, çalışmaya da devam edeceğiz" diye konuştu.