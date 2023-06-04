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Erkan Petekkaya... İŞTE YENİ PROJESİ!

Erkan Petekkaya... İŞTE YENİ PROJESİ!

Magazin Haberleri

Yapımcılığı Tera Film İbrahim Şengil tarafından yapılan , yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu nun oturduğu Bana Sor adlı sinema filmi Adıyaman ın Kahta ilçesinde sete çıktı. Başrolde Halil karakteriyle Erkan Petekkaya yer alıyor .

"Bana Sor" filminin setine çıktı ..

Filmde Erkan Petekkaya ya Özlem Maden,Zeynep Gülmez,Erdem Kaynarca, Cansu Fırıncı,Enes Külahçı,Umut Karadağ,Aycan Koptur,Sami Aksu,İrem Büğrüoğlu,Nazan Beyazıt, Serbülent Soylu eşlik ediyor..

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Erkan Petekkaya Cansu Fırıncı Zeynep Gülmez Maden Magazin Haberler

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