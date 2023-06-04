Erkan Petekkaya... İŞTE YENİ PROJESİ!

Yapımcılığı Tera Film İbrahim Şengil tarafından yapılan , yönetmen koltuğunda Metin Balekoğlu nun oturduğu Bana Sor adlı sinema filmi Adıyaman ın Kahta ilçesinde sete çıktı. Başrolde Halil karakteriyle Erkan Petekkaya yer alıyor .