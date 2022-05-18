Erkan Petekkaya'dan Alkışlanacak Hareket - Haberler

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Erkan Petekkaya'dan Alkışlanacak Hareket

Snob Magazin - Magazin
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Erkan Petekkaya'dan Alkışlanacak Hareket

İnsanların sevdiklerine güzel dileklerini iletmek için ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri platform olan popile.com'a üye olan Erkan Petekkaya'nın kazandığı tüm geliri bağışladığı ortaya çıktı.

Alzheimer tedavisi gören annesini yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Erkan Petekkaya'nın, platformda kendisinden video isteyen hayranlarından elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.

Snob Magazin / Magazin

Erkan Petekkaya, Alzheimer, Türkiye, Magazin, Haberler

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