Erkan Petekkaya'dan Alkışlanacak Hareket - Haberler

Erkan Petekkaya'dan Alkışlanacak Hareket
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İnsanların sevdiklerine güzel dileklerini iletmek için ünlü isimler aracılığı ile video mesajı gönderdikleri platform olan popile.com'a üye olan Erkan Petekkaya'nın kazandığı tüm geliri bağışladığı ortaya çıktı.
Alzheimer tedavisi gören annesini yaklaşık 2 yıl önce kaybeden Erkan Petekkaya'nın, platformda kendisinden video isteyen hayranlarından elde edilecek gelirin tamamını, Türkiye Alzheimer Derneği'ne bağışladığı öğrenildi.
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