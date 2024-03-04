Erkan Can, dolandırılmasını anlattı

NTV ekranlarında Ceyda Düvenci'nin sunumuyla yayınlanan "Bambaşka Sohbetler" programına duayen oyuncu Erkan Can konuk oldu. 65 yaşındaki Erkan Can dolandırılmasına dair konuştu.

"Bir gece telefonum çaldı. İşte bankada arta kalan bir şeyler var dedi, sigorta dedi bunları alacağız dedi, size yatıracağız dedi, kimlik numarasını istedi ben uyku sersemi veriyorum ondan sonra onları yaptırdı bana çocuk" diyerek şunları söyledi:

"Kıssadan hisseye %20 aldık. Azita aradı evde değildi, 'ne yapıyorsun' dedi ve o ana kadar 9.000 dolar gitti. Önemli değil ne yapalım. O sıra film var ve o filmde dolandırıcılık üzerine.

Sonra yasal süreç başladı ve bekledik. Ömer'i aradım ve 'Bu filmi çekiyoruz' dedim."

Erkan Can sözlerine; "Suçlu yakalandı, paramızın bir kısmını aldık. O günkü kurdan bir 100 bin lira para aldık. Sonra dava devam ediyor, hukuksal süreç devam ediyor şu anda, ondan vazgeçmiş değiliz" diyerek devam etti.