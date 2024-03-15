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Erkal Sonel, avukatıyla fotoğraf paylaştı ve dava açtı

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İnci Taneleri dizisinde seslendirdiği şarkıyla ünlenen Erkal Sonel, hakkında ortaya atılan iddialara karşı dava açtı. Ünlü şarkıcı, avukatıyla çekilen bir fotoğrafı paylaşarak dava sürecine dikkat çekti.

Avukatı ile fotoğraf paylaşan Erkal Sonel " Gereği düşünüldü" notunu düştü.

DurakMedya'da yer alan habere göre Yılmaz Erdoğan'ın senaryosunu yazdığı ve başrolünü oynadığı İnci Taneleri dizisinde seslendirdiği " Gemileri Yakarım" şarkısı ile biranda şöhreti yakalayan Erkal Sonel hakkında ortaya atılan iddialara dava açtı.

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Ünlü sunucu Bircan Bali ve hakkında karalama yapan kişiler hakkında dava açan şarkıcı Erkal Sonel avukatı ile fotoğraf paylaştı. Sonel avukatı ile olan fotoğrafına " Gereği düşünüldü" diyerek de dava açtığı kişilere şimdiden gözdağı vermeyi ihmal etmedi.

Ne olmuştu

Bircan Bali, Erkal Sonel'in evliyken başka birinden çocuk yaptığını, hamile bıraktığı kadını dövdüğünü ve çocuğunu da aldırttığını iddia etmişti.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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