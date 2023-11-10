Erhan Yazıcıoğlu... 'BİZİ YOK SAYAN ÇOK, ESKİLERİ UNUTTULAR!'

'Camdaki Kız', 'Karadayı' ve 'Çatı Katı Aşk' gibi yapımlarda yer alan usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, geçtiğimiz gün Nişantaşı'nda kameralara yansıdı. Ayaküstü gazetecilerle konuşan ünlü isim, televizyon yapımcılarının eski oyunculara yeterince ilgi göstermediğini söyleyerek dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Usta oyuncu Erhan Yazıcıoğlu, önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. AVM çıkışı kapıda taksi beklerken gazetecilerin sorularını yanıtlayan Yazıcıoğlu, "Torunumun okul gösterisine, ona yetişmeye çalışıyorum" dedi.

72 yaşındaki Yazıcıoğlu, 15 Kasım tarihinde tek kişilik kabare tarzı tiyatro oyunu ile Uniq İstanbul'da izleyici karşısında olacağını da sözlerine ekledi.

"SANATÇI ARKADAŞLARIMI DAVET ETTİM"

Ünlü isim, "Çok güzel bir gösteri yaptım, tek kişilik kabare tarzında içinde müzik de olan bir gösteri hazırladım. 15 kasımda Uniq İstanbul'da olacağız, o gece tüm sanatçı arkadaşlarımı da davet ettim.

60'ıncı sanat yılına doğru giderken benim için de bir kutlama tadında bir gösteri olacak" şeklinde konuştu.

"SİNEMA YAPIMCILARI KADİR KIYMET BİLİYOR"

Televizyon yapımcılarının eski oyunculara yeterince ilgi gösterip göstermediğini sorulması üzerine, "Bizi yok sayan çok, eskileri unuttular" açıklamasını yapan oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

İstediğimiz makul ücretlerin beşte birini teklif ediyorlar, ben de kendi adıma orada emek vermek bilgilerimi aktarmak yerine tiyatroya yöneliyorum.

Bu tavırda olanlar genelde televizyon dizisi yapımcıları, sinema filmi yapımcıları için aynı şeyi düşünmüyorum.

Onlar kadir kıymet biliyorlar, ama televizyon yapımcılarından gelen bir ilgi alaka maalesef yok, bize ücret ödemek yerine 'herhangi bir oyuncuya beşte birini veririm, konuşamazsa da dublaj yaptırırım' diye ticari düşünüyorlar.

"TİYATRO SAHNESİ OYUNCULUĞUN MUTFAĞIDIR"

"Günümüz oyunculuklarını nasıl değerlendiriyorsunuz, oyunculukları eleştirilen bir çok isim var?" sorusuna da yanıt veren Yazıcıoğlu, "Çok televizyon izlediğim yok.

Onları eleştirenlerin yaptığını yapmamak adına ben şunu söyleyebilirim, 'ben oldum iyi oyuncuyum' diyen varsa ben hala olmadım. 56 yıldır sahnedeyim, hala pişiyorum.

Her zaman kendilerini geliştirsinler, genel kültürlerini geliştirsinler, en önemlisi daha çok tiyatro sahnesinde de olsunlar.

Tiyatro sahnesi oyunculuğun mutfağıdır, kazanacakları özgüven onlara uzun yıllar yetecek" dedi.