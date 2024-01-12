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Eren Ailesi Beklenmedik Bir Durumla Karşı Karşıya

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Eren ailesi, Fatma'nın sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte beklenmedik bir durumla karşı karşıya kalır. Yaman ve Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın arkadaşı Tolga'ya yaptığı muamele kalbini kırar. Berk'in babası Gökhan ise Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olurken, Eren ailesi aldıkları kahredici bir haberle daha da perişan olur.

112.Bölüm Özeti:

"Sen gelmek isteseydin, o sokakların hepsi bana çıkardı."

Eren ailesi, Fatma'nın koltukta bulup sakladığı paranın yerini hatırlamasıyla birlikte, hiç ummadıkları bir durumla karşı karşıya kalırlar. Yaman ile Suzan cephesinde önemli gelişmeler yaşanırken, Oğulcan'ın en yakın arkadaşları Tolga'ya fevrilikle yaptığı muamele, Tolga'nın kalbini kırar.

Berk'in babası Gökhan, Ayla'ların evinde kalabilmek için başka yollara başvurur. Tüm çocuklar, Ataman Koleji'nde sürpriz bir etkinlik yapmak üzere birlik olup kolları sıvarlar. Bu etkinlik, beklenmedik olaylara sahne olurken, yeni yıla buruk başlamış olan Eren ailesi, aldıkları kahredici bir haber sonucunda, daha da perişan olurlar.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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