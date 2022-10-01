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Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında

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Engin Öztürk Yeniden Kamera Karşısında

Nautica, Engin Öztürk ile iş birliğinin dördüncü sezonunda "Nautica Camping" koleksiyonu ile birçok farklı stile uygun, özgün ve yeni tasarımlara yer veriyor.

Nautica X Engin Öztürk yeni koleksiyon çekimleri geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Çekimler, koleksiyonun temasına bağlı kalınarak İğneada'dayeni nesil kamp deneyimi olarak ortaya çıkan Longosphereve Longoz Ormanları Milli Parkı'nda gerçekleşti.

İki gün süren çekimler, Tamer Yılmaz'ın objektifine yansıdı. Rotasını maceraya çeviren markanın yeni koleksiyonu 1 Ekim itibariyle mağazalarda satışa sunulacak.

Nautica, bu sonbahar outdoor ve yeni yaşam biçiminden ilham alarak tasarladığı koleksiyonuyla karşımıza çıkıyor. Kampanya, yeni yaşam tarzını benimseyen, doğaya karşı duyarlı, geri dönüşüme önem veren ve değişimden korkmayan insanların sesi oluyor. Bu doğrultuda hazırlananNautica Camping, Re-Life, Eco City, Competition ve NavTecholmak üzere dört farklı temadan oluşuyor. NauticaSonbahar-Kış koleksiyonunun renk paletinde ise sarı, lacivert, turuncu, toprak, kırmızı, siyah ve kahve tonları yer alıyor.

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

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