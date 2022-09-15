Emrullah Köroğlu Kimdir ? Nereli ? Kaç Yaşında ?

Ünlülerin modacısı olarak bilinen ödüllü tasarımcı Emrullah Köroğlu'nun hayatı merak ediliyor. Genç yetenek Emrullah Köroğlu'nun kariyeri ve aldığı ödüller araştırma konusu oldu. Peki Emrullah Köroğlu kimdir , nereli ? Emrullah Köroğlu kaç yaşında ? İşte merak edilenler…

Modacı kimliği ile bilinen ödüllü tasarımcı Emrullah Köroğlu 20.11.1990 yılında Adıyaman'ın Gerger ilçesinde dünyaya geldi. Ünlülere yaptığı tasarımlar ile dikkatleri üzerine çekmeyi başaran modacı aldığı ödüller ile ön plana çıkmıştır.

Ünlü modacının en büyük özelliği ise modaya dair hiçbir eğitim almamış olması. Tasarımları yurtiçi ve yurt dışında ki önemli defilelerde yer alan modacı 11 yaşında başladığı kariyer yolunda 32 yaşında kendi markası olan Glamour Vav'ı kurdu.

Nişantaşı'nda ki Showroom'u ile birçok ünlünün tercihi olmaya devam ediyor.

Modacı Emrullah Köroğlu'nun aldığı ödüller ;

Altın Melek Ödülleri - Yılın En Başarılı Modacısı

Güneş Ödülleri - Yılın En İyi Modacısı