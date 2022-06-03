Emre Mor Yeni Saçlarına Kavuştu - Haberler

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Yepyeni Bir Caroline! Emre Mor Yeni Saçlarına Kavuştu Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcu Emre Mor önceki gün seyrelen saçlarını ektirdi. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi genç futbolcuları arasında gösterilen ve son günlerde Fenerbahçe'nin de gündeminde olan Emre Mor önceki gün seyrelen saçlarını ektirdi. Saç uzmanı Serkan Aydın'ın 7 saat süren ameliyatından sonra yeni saçlarına kavuşan Mor, 5000 greft saç teli ektirdi. Ünlü futbolcu ameliyat sonrası mutluluk pozu vermeyi de ihmal etmedi. Snob Magazin / Magazin Fenerbahçe Emre Mor Magazin Haberler

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