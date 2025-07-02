Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Emre Altuğ'un kısa süre önce sanat camiasından biriyle ilişki yaşadığını açıklaması sonrası gözler, sunucu Didem Delen'e çevrildi. Delen'in kalp emojisiyle paylaştığı bir erkek fotoğrafındaki saatin Altuğ'a ait olduğu iddia edilince, ikili hakkında aşk söylentileri yayıldı. Ancak paylaşılan fotoğrafın aslında 2023 yılında Pinterest'te yayınlandığı ve bambaşka bir kişiye ait olduğu ortaya çıktı.

Bir süredir özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sanat camiasından biriyle bir yıldır birlikte olduğunu duyurmuş fakat isim vermekten kaçınmıştı. Bu açıklamanın ardından magazin gündemi çalkalandı, birçok isimle ilgili tahminler yürütülmeye başlandı.

Sunucu Didem Delen'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Paylaştığı karede yanında bir erkek vardı ve o kişinin yüzü görünmese de kolundaki saat sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Takipçilerin birçoğu, bu saatin Emre Altuğ'un daha önce taktığı saatle aynı olduğunu öne sürdü. Üstelik paylaşımda kırmızı kalp emojisi de yer alıyordu, bu da aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Bazın haber siteleri ise paylaşılan fotoğraftan yola çıkarak ikilinin birliktelik yaşadığını iddia etti.

Emre Altuğ ve Didem Delen Aşk İddiaları Gerçek Mi?

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Delen'in paylaştığı fotoğrafın aslında yeni olmadığını ve 2023 yılında Pinterest'te yayımlandığını ifşa etti. Yani söz konusu kare Didem Delen'e ait değildi, başka birine aitti. İddialara göre Delen, görseli kendiymiş gibi paylaşarak algı oluşturdu.

Emre Altuğ ve Didem Delen Aşk İddiaları Gerçek Mi?

Öte yandan Didem Delen'in ismi daha önce de yasak aşk iddialarıyla anılmış, bazı haberlerde hakkında soruşturma açıldığı öne sürülmüştü. Bu geçmiş olaylar da göz önünde bulundurulunca, Delen'in neden başkalarına ait eski bir fotoğrafı kullanarak böyle bir paylaşım yaptığı anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcıları arasında "foyası ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

Emre Altuğ ve Didem Delen Aşk İddiaları Gerçek Mi?

EMRE ALTUĞ ÇIKAN DEDİKODUDAN RAHATSIZ

Emre Altuğ cephesindeyse bu gelişme büyük rahatsızlık yarattı. Ünlü şarkıcının yakın çevresine, Didem Delen'le hayatında yalnızca bir kez karşılaştığını ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını söylediği öğrenildi.

YAPIMCI YASAK AŞK İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Programın yayından kaldırılmasının yönetimle alınan ortak bir karar olduğunu belirten yapımcı Bilal Özbilge, "Söz konusu kişiyi odamda ağırladığımda, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın da bulunduğu ortamda, Didem'le yaklaşık iki yıldır ilişki yaşadığını açıkça ifade etmiştir. Dahası, Pınar Eliçe'nin de bu ilişkiden haberdar olduğu ortaya çıkmıştır" diyerek, yaşananların perde arkasını gözler önüne serdi.

Haberler.com / Ömercan Altay - Magazin
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'de Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftarın sayısı gündem oldu

Jhon Duran'ı karşılamaya gelen taraftar sayısı olay oldu! Tepki büyük
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Defne Samyeli'den doğum günü partisinde cesur tercih

Defne Samyeli'den cesur dekolte! Belden kalçaya uzanıyor
Nihat Doğan isyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar

İsyan etti: Parayı indiriyorlar, bize sadaka dağıtıyorlar
Zehra Güneş ve kardeşi düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı

Kardeşiyle düğünden fotoğraf paylaştı! Her gören aynı yorumu yaptı
Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı? Açıklama var

Erdoğan, Yerlikaya'nın konuşması nedeniyle mi toplantıdan ayrıldı?
İzmir'deki operasyonun kapsamı genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar

Operasyon genişledi! İşte Tunç Soyer'in gözaltına alındığı anlar
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.