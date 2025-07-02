Emre Altuğ'la aşk yaşadığı iddia edilmişti! Didem Delen'in paylaştığı fotoğraf sahte çıktı

Bir süredir özel hayatını kamuoyundan uzak yaşamayı tercih eden ünlü şarkıcı Emre Altuğ, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada sanat camiasından biriyle bir yıldır birlikte olduğunu duyurmuş fakat isim vermekten kaçınmıştı. Bu açıklamanın ardından magazin gündemi çalkalandı, birçok isimle ilgili tahminler yürütülmeye başlandı.

Sunucu Didem Delen'in sosyal medya hesabından yaptığı bir paylaşım dikkat çekti. Paylaştığı karede yanında bir erkek vardı ve o kişinin yüzü görünmese de kolundaki saat sosyal medya kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Takipçilerin birçoğu, bu saatin Emre Altuğ'un daha önce taktığı saatle aynı olduğunu öne sürdü. Üstelik paylaşımda kırmızı kalp emojisi de yer alıyordu, bu da aşk iddialarını daha da güçlendirdi. Bazın haber siteleri ise paylaşılan fotoğraftan yola çıkarak ikilinin birliktelik yaşadığını iddia etti.

Ancak gerçek çok geçmeden ortaya çıktı. Bir sosyal medya kullanıcısı, Delen'in paylaştığı fotoğrafın aslında yeni olmadığını ve 2023 yılında Pinterest'te yayımlandığını ifşa etti. Yani söz konusu kare Didem Delen'e ait değildi, başka birine aitti. İddialara göre Delen, görseli kendiymiş gibi paylaşarak algı oluşturdu.

Öte yandan Didem Delen'in ismi daha önce de yasak aşk iddialarıyla anılmış, bazı haberlerde hakkında soruşturma açıldığı öne sürülmüştü. Bu geçmiş olaylar da göz önünde bulundurulunca, Delen'in neden başkalarına ait eski bir fotoğrafı kullanarak böyle bir paylaşım yaptığı anlaşılamadı. Sosyal medya kullanıcıları arasında "foyası ortaya çıktı" yorumları yapıldı.

EMRE ALTUĞ ÇIKAN DEDİKODUDAN RAHATSIZ

Emre Altuğ cephesindeyse bu gelişme büyük rahatsızlık yarattı. Ünlü şarkıcının yakın çevresine, Didem Delen'le hayatında yalnızca bir kez karşılaştığını ve aralarında herhangi bir ilişki bulunmadığını söylediği öğrenildi.

YAPIMCI YASAK AŞK İDDİALARINI DOĞRULAMIŞTI

Programın yayından kaldırılmasının yönetimle alınan ortak bir karar olduğunu belirten yapımcı Bilal Özbilge, "Söz konusu kişiyi odamda ağırladığımda, Pınar Eliçe ve Bilal Özcan'ın da bulunduğu ortamda, Didem'le yaklaşık iki yıldır ilişki yaşadığını açıkça ifade etmiştir. Dahası, Pınar Eliçe'nin de bu ilişkiden haberdar olduğu ortaya çıkmıştır" diyerek, yaşananların perde arkasını gözler önüne serdi.