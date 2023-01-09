Emre Altuğ... GENÇLİK RESMİNİ PAYLAŞINCA!...

Emre Altuğ sosyal medya hesabını aktif bir şekilde kullanan isimler arasında yer alıyor.

Zaman zaman yaptığı paylaşımlarla takipçilerini yıllar öncesine götürmekten de geri durmayan Emre Altuğ, Instagram'ın TBT akımına uydu ve bu defa sevenlerini lise yıllarına götürdü.

İlerleyen yaşına rağmen genç görüntüsünü korumayı başaran Altuğ, şimdilerde AVM olduğunu söylediği lisesinde çekilmiş bir karesini;

"Buraya bıyıkları yeni terlemiş bir Emre bırakıyorum 86 ya da 87 yılında şimdi avm olan okulumda! #şişliterakkilisesi Nasıl? #tbt" notuyla paylaştı.