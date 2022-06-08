Emre'nin Mucizesi

Son Nefesimle Bu Plağı Çıkardım Emre'nin Mucizesi Başarılı şarkıcı Emre Tokgöz, 1 Haziran günü çıkardığı single'ı 'Mucizeler'i sevenlerinin beğenisine sundu. Müzik platformlarında daha ilk günden tıklanma rekorları kıran parça dinleyenlerin diline dolanan şarkı, oldukça ses getirdi. Yakın zamanda şarkının klibinide çekeceğini söyleyen şarkıcı, "İlk albüm çalışmamızı yaptık. Gelen olumlu tepkiler çok güzel. Asıl bombayı yakın zamanda patlatacağım" diyerek müzik piyasasına hızlı bir giriş yaptı. Snob Magazin / Magazin Magazin Haberler

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