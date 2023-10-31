Emrah ve Ahmet San Cumhuriyet'in 100. yılında buluştu

Emrah ve Ahmet San, Cumhuriyet'in 100. yılında okurları ve sevenleriyle bir araya geldi. Emrah, Ahmet San'ın sanat kariyerindeki önemine vurgu yaparken, Ahmet San da Emrah'ın disiplinli çalışma tarzını övdü.

İşte söyleşiden önemli notlar;

Emrah: Cumhuriyetimizin 100. yılını kutladığımız bugün, bu buluşma hayatımda yaşadığım en özel gün oldu."

Cumhuriyet'in 100.yılında okurları ve sevenleriyle bir araya gelen iki ünlü isim yoğun katılımla gerçekleşen organizasyonda tüm sorulara samimiyetle cevap verdi. "Cumhuriyetimizin 100. Yılını kutladığımız bugün, bu buluşma hayatımda yaşadığım en özel gün oldu "diyen Emrah, Ahmet San'ın sanat kariyerinde çok önemli bir yeri olduğunu söyledi.

Emrah: Her organizasyonda yapılacaklar kitap şeklinde elimize verilirdi.

Yaptığımız işin özrü yoktu onun için Ahmet San'ın disiplinini hep normal karşıladım.

Ahmet San'ın disiplinli çalışma tarzına vurgu yapan Emrah, "Her organizasyonda yapılacaklar kitap şeklinde elimize verilirdi." Dedi. Ahmet San'ın bu detaycı ve titiz çalışmasının başarıyı da beraberinde getirdiğini söyleyen Emrah, "Yaptığımız işin özrü yoktu, onun için Ahmet San'ın disiplinini hep normal karşıladım." Dedi.

Emrah: "Yaşım küçüktü ama hayallerim büyüktü."

Genç bir sanatçı olarak, büyük kariyer hedefleri, büyük hayalleri olduğunu ve kendisini Ahmet San gibi bir profesyonelin ellerine bırakmanın hedeflerini gerçekleştirmekte kendisine çok büyük katkı sağladığını belirten Emrah, "Yaşım küçüktü ama hayallerim büyüktü." Dedi.

Ahmet San: Emrah çok gençti ama kariyer hedefi vardı; pırıl pırıl, saygılı ve önerilerimi eksiksiz uygulardı.

Ahmet San: "Kenan Doğulu, Mustafa Sandal, Burak Kut Tarkan gibi yakın yaşlarda genç yıldızla aynı anda çalışmak için özel metotlarım vardı, onun için sorunsuz sürdü bu çalışmalar" dedi ve ekledi "Emrah çok gençti ama kariyer hedefi vardı. Her söylediğimi hemen algılar ve kavrardı. Pırıl pırıl, saygılı ve önerilerimi eksiksiz uygulardı."

Emrah: "Dünya starlarıyla çalışmış bir isim menajerim oldu rüya gibiydi. 1989 yılında çalışmaya başladık hala bir şeye takılsam arar kendisine danışırım."

1989 yılında, çocuk denecek yaştayken, dünya starlarıyla çalışmış bir ismin menajeri olmasının kendisi için rüya gibi olduğunu söyleyen Emrah, "Hala bir şeye takılsam, arar kendisine danışırım," dedi.

Ahmet San: "Emrah bu konseri fazlasıyla hak etmişti."

Emrah'ın 1994 yılında, İnönü Stadyumunda, 50.000 kişiye seslendiği konserden söz eden Ahmet San, "Emrah, stadyum konseri yaptığım ilk ve tek Türk sanatçıdır. O, bu konseri fazlasıyla hak etmişti," dedi.

Ahmet San Gençlerle Buluşuyor

"Gençlerle bir araya gelmek benim için çok heyecan verici." Diyen Ahmet San, Destek Yayınları'ndan çıkan, ders kitabı benzetmesiyle adlandırılan, meslek hayatında 50 yılın deneyimlerini içeren "Hiçbir Şey imkansız Değildir" kitap söyleşileri için Türkiye genelinde, gençlerle buluşmak üzere yola çıkıyor.