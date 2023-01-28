Üye Girişi
Haberi Paylaş

Emil Rose "Başkasını Sevmem" Dedi

Magazin Haberleri

Emil Rose 'Başkasını Sevmem' Dedi

Shıkıdım, Vazgeçemem, Devam, Senden Başkası ve daha birçok hit şarkıyla müzikseverleri sanatına hayran bırakan Emil Rose yeni teklisi "Başkasını Sevmem" ile geliyor.

Yaptığı single'larla Avrupa'da da adından sıkça söz ettiren Emil Rose, yeni şarkısında Dilara Güntekin ile birlikte çalıştı. Yetenekli sanatçı Güntekin'in zarif dokunuşlarıyla şarkı bambaşka bir havaya bürünmüş gibi duruyor.

Hüzünlü ve ritmik tarzıyla öne çıkan başarılı sanatçının sırrı, kendine has duyguları cesaretle açığa vurmasında yatıyor. Parçalarının hemen hepsinde, kalbe hitap eden, en derin hislerini minimal ama etkili bir tarzda paylaştığını görüyoruz. Bu sebeple Emil Rose için "bağırmıyor, adeta fısıldıyor" diyebiliriz.

Aynı tadı "Başkasını Sevmem" isimli şarkısında da alıyoruz. Başkasını sevmem / Beni kıyamete kadar sürükle ya da Artık yoruldum / Kalbimi sundum gibi sözlerle dinleyenleri yaralarından yakalayan ve onları anladığını gösteren başarılı sanatçı, çizgisini yine bozmuyor. Ayrıca şarkının nakarat kısmı Tiktok'ta çok kısa sürede trend olmayı da başarıyor.

Ve dikkat! Hayranlarının sabırsızlıkla beklediği "Başkasını Sevmem" şarkısı çok yakında tüm dijital platformlarda yerini alacak. İlk dinleyen olma fırsatını kaçırmamak için Instagram'ı aktif kullanan Emil Rose'u takipte kalın, fırsatı kaçırmayın!

Kaynak: Snob Magazin / Magazin

Magazin Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber Snob Magazin tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Snob Magazin tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Snob Magazin kurumudur.
title