Emel Sayın Yıllar Sonra Sinemayı Neden Bıraktığını Açıkladı!

Cüneyt Arkın hayatını anlattığı 'Benim Kahramanım Türk Halkıdır' kitabında 1980'de Emel Sayın ile çektikleri 'Rüzgar' filminden bahsetmişti. Aynı zamanda yönettiği filmde Emel Sayın'ı zorlu şartlarda çalıştırdığını söylemişti.

'O NE DERSE YAPTIM'

Bir daha da bir filmde oynamadığını ifade etmiş, "Emel beni hiç sevmez" demişti. Posta'dan Alev Gürsoy Cimin'e açıklama yapan Emel Sayın "Rüzgar benim 15. ve son filmim oldu. Dayak sahnesi vardı ama benim suçum yoktu. Kendisi ısrar etti, vurdum. Cüneyt'i çok seviyorum. Filmin ayrıca yönetmeniydi. O ne derse yaptım" diye konuştu.

Emel Sayın bir daha film çekmeme kararını neden aldığını ise şöyle anlattı: "Bir yatak sahnemiz vardı. Cüneyt bana dedi ki 'İçinde geceliğin olsun ama çarşafla örtelim. Omuzların görünsün, sanki çıplakmış duygusunu versin'. Benim böyle sahnelerde çok hassas olduğumu herkes biliyor. Ama öyle tatlı rica etti ki kıramadım. Sete gazeteci gelmesin, o sahneler servis edilmesin diye ricada bulundum. Bir hafta sonra bir baktım 'Emel Sayın çıplak, Cüneyt Arkın ile yatakta' diye haber çıktı.

YATAK SAHNESİ OLAY OLDU!

O kadar üzüldüm ki! Yıl 1980 ve bana türlü türlü mektuplar gelmeye başladı 'Senden beklemezdik' tarzında."

'O GÜN KÜSTÜM'

Bu olayın kendisi için dönüm noktası ve sinemayı bırakma sebebi olduğunu söyleyen Emel Sayın sözlerini şöyle bitirdi: "Kimseye derdimi anlatamadım ve o gün küstüm. Bir daha film yapmıyorum ben dedim. Bu fotoğraf kimden çıktı hala bilmiyorum.

'TAVRIM CÜNEYT'E DEĞİLDİ'

Kırıldım, çok üzüldüm ama Cüneyt'e değildi bu tavrım, filmin yapımcısı Abdurrahman Keskiner'di. Acaba o mu reklam olsun diye yaptı diye çok düşündüm. Bugün olsa öyle düşünmez, sinemayı bırakmazdım."

Emel Sayın, Cüneyt Arkın ile çektiği bu sahne gazetelere haber olunca sinemayı bıraktı.