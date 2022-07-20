Emel Sayın... GEÇMİŞE ÖZLEM, YENİLERE SİTEM!
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Efsane sanatçı Emel Sayın, gençlik fotoğrafını paylaşarak yeni nesil ünlülere göndermede bulundu. Nostaljik paylaşım yapan Emel Sayın, paylaşımına "Of of.. Bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu." notunu düştü.
76 yaşındaki sanatçı Emel Sayın, takipçilerini yıllar öncesine götürdü. Son dönemde sosyal medya hesabını daha aktif kullanan Sayın, gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaştı.
Ünlü sanatçı paylaştığı kareye, "Off off bir zamanlar photoshopa hiç gerek yoktu" notunu düştü.
Emel Sayın'ın yorumu, yeni nesil sanatçılara gönderme olarak yorumlandı.
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