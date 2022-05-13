Emanet Dizisinde Şok Ayrılık!

Emanet dizisinde şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizinin başrol oyuncusu Sıla Türkoğlu'nun 3. sezonda yer almak istemediğini yapımcı şirkete bildirdiği, hikayesi ve sözleşmesi devam eden oyuncunun bu isteğinin şirket tarafından kabul edilmediği öğrenildi.

SEZON FİNALİ DUBLÖRLE ÇEKİLDİ

Diziden ayrılma kararı alan oyuncu, sözleşmesinin hemen sonlandırılmasını istedi. Şirket, hikayesi devam ettiği için bu isteğini kabul etmeyince, Sıla Türkoğlu dizinin sezon finali çekimlerine katılmadı. Şirket, Mart ayı sonunda çekilen sezon finalini dublörle tamamladı.

Sıla Türkoğlu'nun sezon finalinden sonra, bu aybaşında yapılan 3.sezon tanıtım çekimlerine de katılmadığı ortaya çıktı.

Snob Magazin / Magazin