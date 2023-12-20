Üye Girişi
Haberler

Elif Kaya'dan Yeni Şarkı: Adem'le Havva'nın Yolculuğu

Güncelleme:
Abone Ol

Elif Kaya'nın söz, müzik ve prodüksiyonunu üstlendiği Adem'le Havva'nın Yolculuğu şarkısı hakkında bilgiler veriliyor.

Adem'le Havva'nın söz, müzik ve prodüksiyonu Elif Kaya, düzenlemesi Selim Çaldıran'a ait. Parçanın hikayesi eskilere uzanıyor:

"-Çocukken bir ırmağın kenarındaydım. Kendime kızmıştım ya da etrafıma, hatırlamıyorum. Taşların üstünden atlayarak uzaklaştım herkesten. Başımı eğdim, suya baktım. Sonra gökyüzüne baktım. Göğsümde bir şey sıkıştı, sonra döküldü: 'Gökyüzü mavi maviydi / Bulutlar beyaz beyazdı'. Gerçekten ne görüyorsam öyleydi dünya! Çocuksu, masum."

"ADEMLER VE HAVVALARIN YOLCULUĞU"

Heyecanlı ve hayat dolu o küçük kızı tekrar hayatına ve hayatlarımıza çağırıyor Elif Kaya. "Devinim ve değişim. Hayat bu işte," diyor. "Bunu öğrenme yolculuğu. Bu, hepimizin yolculuğu. Hayat, bir mucize, bize verilen bir hediye."

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

Elif Kaya Edebiyat Sanat Kültür Müzik Magazin Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Tavuk kanat ızgara tarifi! MasterChef Tavuk kanat ızgara nasıl yapılır? Şans Topu sonuçları açıklandı! Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 20 Aralık 2023 Çarşamba Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? 20 Aralık 2023 Sayısal Loto çekiliş sonuçları açıklandı mı? Sayısal Loto sonuçları saat kaçta açıklanacak? Sayısal Loto CANLI izle! Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 20 Aralık AFAD ve Kandilli deprem listesi! 20 Aralık Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 20 Aralık İstanbul elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İstanbul'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Gaziantep'te elektrikler ne zaman gelecek? Icardi ile Wanda Nara ayrılıyor mu? 20 Aralık Konya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Konya'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Manisa'da elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık 2023 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 20 Aralık Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! 20 Aralık İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? 20 Aralık Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? 20 Aralık Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? DİSK asgari ücret talebi 2024! DİSK asgari ücret teklifi ne kadar, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title