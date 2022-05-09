Eleştirenlere Kapak Olsun!

Hayatpark ailesinin katıldığı organizasyon Medet Anlı'nin Çatalcadaki çiftliğinde gerçeklesti. Çatalca'da gerçekleşen konsere iddialı bir sahne kostümüyle sahneye çıkan Tilki, 2 saat boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Sahne öncesi gazetecilerin sorularına cevap veren Aleyna Tilki, yakın zamanda Türkçe albümü ve yabancı bir şarkısıyla müzikseverlerin karşısında olacağını söyledi.

Bayramı yalnız geçirdiğini ifade eden genç şarkıcı, "Bir dağ evinde yalnız başıma bayram geçirdim. Kafa da dinledim diyebilirim aslında. Sık sık bunu yaparım. Doğayla iç içe olmak bana iyi geliyor" dedi.

Son şarkısıyla ilgili de konuşan Tilki, "Şarkım 80 ülkede listeye girdi. Globalde ilk Türk kadın şarkıcı olarak listeye girdim. Daha ne diyebilirim ki, yapılan eleştirilere kapak olsun. İtinayla kapak yapılır. Son 30 yılda dünyada benim yakaladığım başarıya ulaşan başka bir Türk sanatçı yok. Ben yakaladığım bu başarıyla diğer gençlere kapı açtım aslında. Bundan dolayı da ayrıca mutluyum. " diyerek kahkaha attı.

Türkçe albümünün 4 ay sonra çıkacağını ifade eden Tilki, "Tarz olarak sizi şaşırtacağım." dedi. Bir röportajında dile getirdiği "Tükürdüğümü yalıyorum" sözünü yineleyen Aleyna Tilki, "Tükürdüğümü yalamayı seviyorum. En güzel şey bu olsa gerek. İnsan kendi limitlerini keşfetmiş oluyor. Bunu yapacağım." dedi.

Son klibi hakkında yapılan eleştirileri de değerlendiren Aleyna Tilki, "Evet çok olumsuz eleştiri var ama bir o kadar da aklı başında yorumda bulunan var. Ben alışkınım bu duruma. İlkokulda dahi böyleydi. Adıma hep dedikodu çıkartırlardı. Star doğunca böyle şeylerde olabiliyor." dedi.

Gecede Medet Anlı da bir konuşma yaptı.

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