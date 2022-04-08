Elektromüzikte Yükselen Yıldız - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Elektromüzikte Yükselen Yıldız

Snob Magazin - Magazin
 - Güncelleme:
Elektromüzikte Yükselen Yıldız

Öğrenime açık 6. üniversitesini Milano'da tamamlayıp 7 yıl önce Türkiye' ye gelen konservatuar eğitimi de alan iş insanı Aidaz çok geçmeden müziği olan ilgisi  yeni bir dünyanın kapısını araladı.

Çocuk yaşta aldığı eğitim ile müziği her zaman kalbinde ve ruhunda yaşattı. Türkçe seslendirdiği şarkıların ardından çok geçmeden Elektronik müziğin çekimine kapıldı. Elektronik müziğin en çok aranan Dj' leri arasında ün kazanan Aidaz, prodüktör ve aranjörlğünü üstlendiği Be With You çalışmasıyla da çok beğeni kazandı. Klein, Zorlu Center, Raffles, Fırın gibi elektronik müziğin seçkin adreslerinde performans sergiledi. Şimdi yine stüdyoya giren ünlü Dj yeni bir çalışmayla müzik severlerin karşısına çıkacak.

Snob Magazin / Magazin

Çocuk, Magazin, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title