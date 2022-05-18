Ekranlara Döneceğini Açıkladı - Haberler

Hep kötü karakterini oynadığını ve bu karakterleri sevdiğini söyleyen Feyza Civelek, "Her role girebilirim. Bir oyuncu her rolü oynayabilmeli' dedi.

KİTAP SÜRPRİZİ

Boş zamanlarında spor yaptığını ve şiir yazdığını söyleyen genç oyuncu yazdığı şiirleri ileride kitap haline getirmeyi düşündüğünü söyledi.

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