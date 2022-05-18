Ekranlara Döneceğini Açıkladı - Haberler

Ekranlara Döneceğini Açıkladı
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Oyuncu Feyza Civelek, önceki gün Nişantaşı'nda görüntülendi. Genç oyuncu Eylül ayında ekranlara geri döneceğini söyledi. İşte detaylar...
Hep kötü karakterini oynadığını ve bu karakterleri sevdiğini söyleyen Feyza Civelek, "Her role girebilirim. Bir oyuncu her rolü oynayabilmeli' dedi.
KİTAP SÜRPRİZİ
Boş zamanlarında spor yaptığını ve şiir yazdığını söyleyen genç oyuncu yazdığı şiirleri ileride kitap haline getirmeyi düşündüğünü söyledi.
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