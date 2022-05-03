Ekin... BODRUM SEZONUNU SERASINDA AÇTI!

Bodrum' da Güvercinlikte aldığı tarla alanının üzerine kurduğu sera ile ekim yapmaya başlayan sevilen yorumcu Ekin Akkaş, müzikte de oyunculukta da emeğinin karşılığını alkışla alıyorsun ama her zaman bu alkış gelmeyebiliyor ama toprak ne ekersen veriyor ifadesinde bulundu.

Toprak ekip dikmek en büyük hobisi olduğunu dile getiren Ekin Akkaş " Müzikte oyunculuk da en güzel hobilerimdi kazanç kapım oldu.

Toprak ile uğraşmak hobimdi işim oldu sevdiğim her şeye sahip olmak beni mutlu ediyor herkes Bodrum sezonunu denizde açar ben tarlada sezonu açtım" dedi.

Bodrumlu çiftçi Ekin Akkaş verimli bir sezon olacak hayırlısıyla pazardaki fiyatlar düşecek müjdesini de verdi.

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