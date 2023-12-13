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Ege Aydan, Halasının Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi anlattı

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Başarılı oyuncu Ege Aydan, Haber Bahane programında halasının eski başbakan Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiyi anlattı. Aydan, aile içinde bu konunun yasak olduğunu ve halasının ilişkisiyle ilgili soruların sorulmadığını belirtti.

Halasının yaşadığı ilişkiyle ilgili aile içinde konuşulmasının ve soru sorulmasının yasak olduğunu söyleyen oyuncu, "Halamın evindeki bir kapı saraya açılır ve Adnan Menderes ile orada aşk yaşarlardı" dedi.

Gökay Kalaycıoğlu'nun sunumuyla Haberler.com'un YouTube kanalında yayınlanan Haber Bahane programının bu haftaki konuğu başarılı oyuncu Ege Aydan oldu. Aydan, opera sanatçısı halası Ayhan Aydan'ın eski başbakan Adnan Menderes ile yaşadığı ilişkiden bahsetti.

"HALAM VE ADNAN MENDERES BİNADAKİ GİZLİ EVDE BULUŞURDU"

Halası Ayhan Aydan ile Adnan Menderes'in yaşadığı aşktan bahseden Ege Aydan, "Evdeki piyano Adnan Menderes'in halama hediyesiydi. Annem ders verdiği için ona geçti piyano.

Ben anneme gittikçe çaldığım için piyano artık benim evimde. Miras olarak kaldı. Küçükken halamın evine gittiğimde 3 daire vardı ve birbirine bağlıydı.

Caddeye bakan tarafta halamın kendi özel hayatını yaşadığı ve bizlerle görüştüğü bir daire vardı. Bazen ben bir kapıdan öbür daireye geçerdim ve orası saray gibiydi. Oradan çok etkilenirdim.

Halam, Adnan Menderes'le o evde buluşurdu. Çünkü evli değillerdi o yüzden de öyle bir yaşam şekli kurmuştu. Halam ve Adnan Menderes'i hiç yan yana görmedim ama fotoğrafı olurdu. Ben de bu adam kim diye hep merak ederdim.

Bunları konuşmak ve sormak yasaktı. Halam öldüğünde ben 40 yaşındaydım ve Adnan Menderes'le ilişkisini asla konuşmadık" dedi.

"AİLEM, YASSI ADA'DA SORGULANDI"

Halasının Adnan Menderes'ten sonra kendisini inzivaya çektiğini söyleyen oyuncu, "Yassı Ada'ya ailem alındı ve sorgulandı. Halam artık ne yaşadıysa kendini öyle bir kapatmıştı ki...

Kendini izole etmişti ve uzun süre yalnız yaşadı. Yanında çok sevdiği 2 tane opera sanatçısıyla beraber yaşıyordu. Halamın yıllar sonra başka bir ilişkisi oldu ve biz onu enişte bildik.

Bir enişte olduktan sonra o konular hiç konuşulmadı zaten. Halamın yanı sıra annem ve babam da Adnan Menderes'le ilgili sorguya alınmıştı.

Ailem, ne amaçlı çağrıldıklarını bize söylemedi. Babamın bir tabancası varmış ve ona el koymuşlar" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Magazinkolik / Magazin

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