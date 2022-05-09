Edis'den Azerbaycan Konserinde Sürpriz

Bakü Kongre Merkezi'nde 7 ve 8 Mayıs tarihlerinde iki konser veren ünlü yıldız, uzun bir aradan sonra sahnede olmanın mutluluğunu yaşadı.

Edis "Necesiniz" diyerek Azerbaycanlıları kendi dilinde selamladı. En sevilen şarkılarının yanı sıra bir Azerbaycan türküsü olan 'Ayrılık'ı da seslendiren Edis'e binlerce izleyeni eşlik etti.

Azerbaycan'da havalimanında kendisini karşılayan gazetecilerle de konuşan Edis, İngilizce single'ını temmuz ayından sonra yayınlayacağının ve önümüzdeki günlerde yabancı bir sanatçı ile düet yapacağının da müjdesini verdi.

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