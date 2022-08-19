Eda Taşpınar, siyah tangasıyla yarı çıplak poz verdi

Yunanistan'da tatil yapan moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yarı çıplak fotoğrafını paylaştı. Altında sadece tanga bikinisi olan Taşpınar, cesaretiyle de dikkat çekti.

Zamanının büyük bir kısmını tatil yaparak geçiren ve bronzluğuyla her daim adından söz ettiren moda ikonu Eda Taşpınar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

ÜSTSÜZ POZUNU PAYLAŞTI

Şimdilerde erkek arkadaşıyla Yunanistan'da tatil yapan Eda Taşpınar, 596 bin takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından yarı çıplak bir pozunu paylaştı. Üstüne hiçbir şey giymeyen Taşpınar, altına da tanga siyah bir bikini tercih etti. Paylaşımına "Fiziksel beden bir tapınaktır. Ona iyi bak. Akıl enerjidir. Düzenle. Ruh bir yansımadır. Temsil et. Ruh bedende deneyimlenmediyse tüm bilgiler yalandır" notunu ekleyen ünlü isim, düzgün fiziğiyle da adından söz ettirdi.

İşte Eda Taşpınar'ın yarı çıplak pozu: