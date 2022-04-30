Eda Taşpınar... SEVGİLİSİYLE YATAKTA POZ VERDİ! - Haberler

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Eda Taşpınar... SEVGİLİSİYLE YATAKTA POZ VERDİ!

Magazinkolik - Magazin
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Eda Taşpınar... SEVGİLİSİYLE YATAKTA POZ VERDİ!

Sosyetik güzel Eda Taşpınar, adını sır gibi sakladığı yeni sevgilisi ile yatakta mutluluk pozları verdi.

Eda Taşpınar, geçtiğimiz haftalarda yeni aşkıyla iddialı fotoğrafını sosyal medyadan paylaşarak yeni ilişkisini duyurmuştu.

Hızını alamayan Eda Taşpınar bu kez de sevgilisiyle yatakta çekilmiş pozlarını paylaştı.

Eda Taşpınar... SEVGİLİSİYLE YATAKTA POZ VERDİ!

Taşpınar ve sevgilisinin bu pozları sosyal medyayı salladı. Taşpınar'ın 10 binden fazla beğeni alan bu paylaşımını yoruma kapatması da dikkatlerden kaçmadı.

Eda Taşpınar... SEVGİLİSİYLE YATAKTA POZ VERDİ!

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